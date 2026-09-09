Sonbaharda saç dökülmesine dikkat! Uzmanı “Her zaman mevsimsel değil” diyerek uyardı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte saç dökülmesinde artış fark edilebiliyor. Dr. Muhammet Emrah Cinik, mevsim değişikliğinin saçın doğal döngüsünü etkileyebileceğini belirterek, bu dönemde yaşanan her dökülmenin kalıcı saç kaybı anlamına gelmediğini söyledi. Ancak dökülmenin uzun sürmesi veya saçlarda belirgin seyrelme görülmesi halinde durumun uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Saçın sürekli aynı hızda büyümediğine dikkat çeken Dr. Cinik, "Saç kökleri belirli bir biyolojik döngü içerisinde çalışır. Sonbahar döneminde görülebilen değişimin temel nedenlerinden biri bu döngüyle ilişkili olabilir. Saç kökleri anajen dediğimiz büyüme, katajen geçiş ve telojen dinlenme-dökülme evrelerinden geçer. Yıl içerisindeki mevsimsel değişiklikler bu döngüyü etkileyebilir. Bu nedenle özellikle yaz sonu ve sonbaharda bazı kişiler normalden daha fazla saç döküldüğünü fark edebilir" dedi.

Dr. Cinik, sonbaharda saç dökülmesinin nedenlerini şu 7 maddede açıkladı:

"1. Sonbaharda saç dökülmesi geçici olarak artabilir: Saç dökülmesindeki mevsimsel değişim tek başına bir saç dökülmesi hastalığı anlamına gelmiyor. Değerlendirmede dökülmenin süresi ve saç yoğunluğundaki değişimin birlikte ele alınması gerekiyor. Mevsimsel değişikliklerle ilişkili dökülmelerin belirli bir süre içerisinde azalması beklenirken, saç kaybının sürekli hale gelmesi farklı nedenlerin araştırılmasını gerektirebiliyor.