Sosyal medyada geçirilen uzun saatler o hastalığı tetikliyor! Uzman isimden kritik uyarılar...

Sosyal medyada geçirilen uzun saatler yalnızca zaman kaybına değil, ruhsal ve bedensel sorunlara da yol açabiliyor. Sürekli bildirim kontrolü, gelişmeleri kaçırma korkusu ve ekran başında geçirilen sürenin artması; kaygı, dikkat dağınıklığı, uyku problemleri ve kas ağrılarını beraberinde getirebiliyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirterek dijital alışkanlıkların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya, aşırı ve kontrolsüz kullanıldığında hem ruhsal hem de bedensel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Telefona ulaşamadığında huzursuzluk hissetme, bildirimleri sürekli kontrol etme ve gelişmeleri kaçırma endişesiyle ortaya çıkan dijital meşguliyet; kaygı, stres, dikkat dağınıklığı ve uyku sorunlarına yol açabiliyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, sosyal medya kullanımının sınırlandırılması ve kişinin dijital alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
TELEFONDAN UZAK KALMAK KAYGIYI ARTIRIYOR
Sosyal medya ve dijital iletişim araçlarının aşırı kullanımının zihinsel işlevleri etkileyebildiğini belirten Doç. Dr. Tuman, "Nomofobi dediğimiz cep telefonundan uzak kalamama, telefondan uzak kaldığında sıkıntı hissetme, sürekli bildirimleri takip etme ve mesajlara anında yanıt verme isteği, telefonla sürekli meşgul olmamıza neden oluyor. FOMO olarak adlandırılan gelişmeleri kaçırma endişesi de bu durumu artırıyor. Sürekli bildirimleri kontrol etmek ve sosyal medyada yeni gelişmeleri takip etmek kaygı ve stres düzeyimizi yükseltebiliyor. Aynı zamanda gündelik yaşamdaki dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu da bozabiliyor. Dikkatimiz sürekli farklı uyaranlarla bölünüyor" dedi.
SOSYAL MEDYA ÖZGÜVENİ VE BEDEN ALGISINI ETKİLEYEBİLİYOR
Sosyal medya içeriklerinin kişilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına neden olabildiğini ifade eden Doç. Dr. Tuman özellikle bazı uygulamalarda geçirilen uzun sürenin beden memnuniyetini ve yaşamdan alınan doyumu azaltabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Tuman sosyal medyada karşılaşılan içeriklerin kişinin özgüvenini de etkileyebildiğini belirterek, beden algısını olumsuz etkileyen ve sürekli kıyaslamaya yol açan paylaşımlardan uzak durmanın ruh sağlığını korumak açısından önemli olduğunu söyledi.
GECE TELEFON KULLANIMI UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜREBİLİYOR
Özellikle gece saatlerinde sosyal medya kullanımının uyku düzenini olumsuz etkileyebildiğini belirten Doç. Dr. Tuman, "Sosyal medya uygulamalarının aşırı kullanımı, özellikle gece saatlerinde kısa dalga boylu ışığa daha fazla maruz kalmamıza neden oluyor. Bu durum melatonin salınımını etkileyerek uykuya dalma ve uykuyu sürdürme güçlüğüne yol açabiliyor. Sabahları uyanmakta zorlanma ve gün içinde uyku hali de görülebiliyor" diye konuştu.
BAŞ, BOYUN VE SIRT AĞRILARINA YOL AÇABİLİYOR
Sosyal medyanın aşırı kullanımının yalnızca psikolojik sorunlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Doç. Dr. Tuman, uzun süreli ekran maruziyetinin bedensel yakınmaları da beraberinde getirebildiğini ifade etti. Doç. Dr. Tuman, "Sosyal medya kullanımının artırdığı stres ve kaygı; yorgunluk, kas ağrıları, baş, boyun ve sırt ağrıları ile mide-bağırsak yakınmalarına neden olabiliyor. Fiziksel açıdan da kas, eklem ve tendonlarda zorlanmalar, boyun ve baş ağrısı, göz kuruluğu gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor" dedi.
DİJİTAL ALIŞKANLIKLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Sosyal medya kullanımında süre ve içerik kontrolünün önemine dikkat çeken Doç. Dr. Tuman, "Bu iletişim araçlarıyla aramızdaki ilişkiyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Kullanım ve ekran sürelerini kısıtlamak, özellikle dinlenme saatlerinde sosyal medya kullanımını azaltmak önemli. Bunun dışında kendimizi diğer insanlarla kıyaslamamıza neden olan, beden memnuniyetimizi ve özgüvenimizi düşüren içeriklerden uzak kalmak, uzun vadede beden ve ruh sağlığımızı korumaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.