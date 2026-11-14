Sosyal medyada geçirilen uzun saatler o hastalığı tetikliyor! Uzman isimden kritik uyarılar...

SOSYAL MEDYA ÖZGÜVENİ VE BEDEN ALGISINI ETKİLEYEBİLİYOR Sosyal medya içeriklerinin kişilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına neden olabildiğini ifade eden Doç. Dr. Tuman özellikle bazı uygulamalarda geçirilen uzun sürenin beden memnuniyetini ve yaşamdan alınan doyumu azaltabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Tuman sosyal medyada karşılaşılan içeriklerin kişinin özgüvenini de etkileyebildiğini belirterek, beden algısını olumsuz etkileyen ve sürekli kıyaslamaya yol açan paylaşımlardan uzak durmanın ruh sağlığını korumak açısından önemli olduğunu söyledi.

GECE TELEFON KULLANIMI UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜREBİLİYOR Özellikle gece saatlerinde sosyal medya kullanımının uyku düzenini olumsuz etkileyebildiğini belirten Doç. Dr. Tuman, "Sosyal medya uygulamalarının aşırı kullanımı, özellikle gece saatlerinde kısa dalga boylu ışığa daha fazla maruz kalmamıza neden oluyor. Bu durum melatonin salınımını etkileyerek uykuya dalma ve uykuyu sürdürme güçlüğüne yol açabiliyor. Sabahları uyanmakta zorlanma ve gün içinde uyku hali de görülebiliyor" diye konuştu.

BAŞ, BOYUN VE SIRT AĞRILARINA YOL AÇABİLİYOR

Sosyal medyanın aşırı kullanımının yalnızca psikolojik sorunlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Doç. Dr. Tuman, uzun süreli ekran maruziyetinin bedensel yakınmaları da beraberinde getirebildiğini ifade etti. Doç. Dr. Tuman, "Sosyal medya kullanımının artırdığı stres ve kaygı; yorgunluk, kas ağrıları, baş, boyun ve sırt ağrıları ile mide-bağırsak yakınmalarına neden olabiliyor. Fiziksel açıdan da kas, eklem ve tendonlarda zorlanmalar, boyun ve baş ağrısı, göz kuruluğu gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor" dedi.

DİJİTAL ALIŞKANLIKLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Sosyal medya kullanımında süre ve içerik kontrolünün önemine dikkat çeken Doç. Dr. Tuman, "Bu iletişim araçlarıyla aramızdaki ilişkiyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Kullanım ve ekran sürelerini kısıtlamak, özellikle dinlenme saatlerinde sosyal medya kullanımını azaltmak önemli. Bunun dışında kendimizi diğer insanlarla kıyaslamamıza neden olan, beden memnuniyetimizi ve özgüvenimizi düşüren içeriklerden uzak kalmak, uzun vadede beden ve ruh sağlığımızı korumaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.