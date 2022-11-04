Sosyal medyanın favori diyeti! Adeta "zehirliyor"

Bilim insanları, TikTok içerisinde en popüler 10 fitness ve beslenmeyle ilgili hashtag içeren 1.000 videoyu analiz etti. İncelenen her video, çalışmanın başladığı 2020'den bu yana bir milyardan fazla izlenen videolardı.

Araştırmacılar, TikTok videolarında gıda, beslenme ve kilo ile ilgili ana temaları belirlemeyi hedeflediler. Temalar arasında kilo kaybının yüceltilmesi, sağlık ve inceliğe ulaşmak için yiyeceklerin tasvirine karşın uzman görüşlerinin eksikliği belirgin bir şekilde göze çarpıyordu.