Sağlıklı ve genç bireylerin spor sırasında aniden hayatını kaybetmesi, kalp sağlığına ilişkin önemli soruları gündeme getiriyor. Spor esnasında yaşanan ani ölümlerin bir bölümü kalp kası, kalp damarları veya ritim bozukluklarıyla ilişkili olsa da göğse alınan sert bir darbe de ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. "Commotio Cordis" olarak adlandırılan bu nadir durumda, göğse gelen künt travma kalbin ritmini bozarak ani kalp durmasına neden olabiliyor. Kardiyoloji ve Ritim Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, böyle durumlarda hızlı müdahalenin ve şok cihazına erken ulaşmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

GÖĞSE ALINAN SERT DARBE KALP RİTMİNİ BOZABİLİYOR

Genç sporcularda görülen ani ölümlerin farklı nedenleri olabileceğini belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, göğse alınan sert darbenin yol açtığı tablosunun diğer nedenlerden ayrıldığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıçaslan, "Sağlıklı genç bireylerin özellikle spor esnasında ani ölümü çok üzücü bir olay. Gençlerde spor sırasında yaşanan kalp kaynaklı ölümlerde ritim hastalıkları, kalp kası hastalıkları ve kalp damar hastalıkları söz konusu olabiliyor. Ancak bazı durumlarda göğse gelen künt ve ani bir travma da kalbin ritmini bozabiliyor. Göğse alınan sert darbe sonrasında kalpte ölümcül bir ritim bozukluğu gelişebiliyor ve kalp durabiliyor. Oldukça nadir görülen bir durum" dedi.

İLK DAKİKALARDA ŞOK CİHAZI HAYAT KURTARIYOR

Müdahalenin gecikmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıçaslan, "Böyle durumlarda yapılması gereken müdahale, mümkün olan en kısa sürede kalbe şok verilerek ritmin normale döndürülmesini sağlamaktır. Kalp durduktan sonra beyin birkaç dakika oksijensiz kalmaya dayanabilir ancak bu süre uzadığında kalıcı beyin hasarı gelişebilir ve ölüm riski artar. Bu nedenle özellikle maçlarda görev yapan sağlık personelinin ilk yardım ve acil müdahale konusunda eğitimli olması gerekiyor. Maçlarda ve kalabalık etkinliklerde defibrilatör adını verdiğimiz şok cihazlarının hazır bulundurulması çok önemli" diye konuştu.