Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yüksel, sakatlık anında spora devam etmenin yaralanmayı ağırlaştırabileceğini belirterek doğru ilk müdahale ve dinlenmenin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Yüksel, "Futbol, basketbol ve atletizm gibi ani hızlanma ve patlayıcı kuvvet gerektiren sporlarda sık karşılaşılan hamstring kas yaralanmaları, sporcuları haftalarca sahalardan uzak bırakabiliyor. Uyluğun arka bölümünde bulunan ve dizin bükülmesi ile vücudun hareket sırasında dengede kalmasında görev alan bu kas grubunda meydana gelen yırtıklar, ani ve şiddetli ağrı, şişlik ve morarmayla kendini gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.
'ANI AĞRI VE ŞİŞLİK HAMSTRING YARALANMASININ HABERCİSİ'
Hamstring kaslarının uyluğun arka bölümünde yer alan ve hareket sırasında önemli görevler üstlenen bir kas grubu olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel, "Hamstring kasları dizimizi bükmemizi sağlar. Yürüme ve koşma sırasında vücudumuzu dengede tutmaya yardımcı olur. Özellikle futbol, basketbol ve atletizm gibi yüksek hız ve ani patlayıcı kuvvet gerektiren sporlarda bu kas grubunun yaralanmalarıyla daha sık karşılaşıyoruz. Sporcu koşarken çok şiddetli bir ağrı hissedebilir. Ani şişlik, ciddi yaralanmalarda ise yırtığın derecesine bağlı olarak morarma görülebilir" dedi.
'SAKATLIK ANINDA SPORA DEVAM ETMEYİN'
Yaralanma meydana geldiğinde aktivitenin hemen sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yüksel, "İlk yapılması gereken sporu bırakmak ve soğuk uygulama yapmaktır. Birkaç gün bölgeyi dinlendirmek gerekiyor. Kesinlikle ağrının üzerine gitmemek lazım. En sık yapılan hatalardan biri, 'Nasıl olsa geçer, önemli bir şey değildir' diyerek spora devam etmek. Bu yaklaşım yaralanmanın şiddetini artırabilir ve iyileşme süresini uzatabilir" ifadelerini kullandı.
'SPOR ÖNCESİ DİNAMİK ISINMA ŞART'
Hamstring yaralanmalarından korunmak için spor öncesi ısınmanın, aktivite sonrasında ise esneme ve soğuma çalışmalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yüksel, özellikle ani hızlanma ve kuvvet gerektiren sporlarda dinamik ısınmanın önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Yüksel, yeterli ısınma yapılmadan spora başlanmasının ve aktivite sonrasında kasların esnetilmemesinin sonraki spor faaliyetlerinde sakatlanma riskini artırabileceğine dikkat çekti.
'HER HAMSTRING YARALANMASINDA MR GEREKMİYOR'
Hamstring yaralanmalarında tedavinin belirlenmesi için öncelikle fizik muayene ve sakatlanmanın nasıl gerçekleştiğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yüksel, "Hastayı dinliyor, yaralanmanın oluş mekanizmasını anlamaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda spor sırasında çekilen video kayıtları da bize yardımcı olabiliyor. Her hamstring yaralanmasında MR istemiyoruz. Yaralanmaların büyük bir kısmı 4-6 haftalık istirahat, soğuk uygulama, güçlendirme egzersizleri ve fiziksel rehabilitasyonla tedavi edilebiliyor. Ancak 4-6 haftaya rağmen geçmeyen ağrılarda veya üst düzey sporcularda yaralanmanın derecesini ve yerini belirlemek için MR gerekebiliyor" dedi.
'SPORA DÖNÜŞTE YARALANMANIN DERECESİ ÖNEMLİ'
Hamstring yırtıklarında iyileşme süresinin yaralanmanın şiddetine göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Yüksel, birinci derece kas yaralanmalarıyla ileri dereceli yırtıkların aynı sürede iyileşmediğini vurguladı. Tedavi sürecinde yaralanmanın derecesinin belirlenmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel, uygun istirahat, güçlendirme çalışmaları ve fizik tedaviyle hastaların büyük bölümünün yaralanma öncesindeki fiziksel seviyelerine dönebildiğini ifade etti. Prof. Dr. Yüksel, "Sporda sadece hızlı koşmak önemli değil. Önemli olan sağlıklı kalabilmek ve fiziksel aktiviteyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek" diye konuştu.