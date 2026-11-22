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Spor sırasında yaşanan ani ağrıya dikkat! Bu belirtileri hafife almayın

Futbol, basketbol ve atletizm gibi yüksek tempo gerektiren sporlarda yaşanan ani kas yaralanmaları, sporcuları haftalarca fiziksel aktivitelerden uzak bırakabiliyor. Özellikle koşu sırasında aniden ortaya çıkan şiddetli ağrı, şişlik ve morarma, uyluğun arka bölümündeki hamstring kaslarında meydana gelen yırtıkların habercisi olabiliyor. Sakatlık anında spora devam etmek ise yaralanmanın daha da ağırlaşmasına ve iyileşme sürecinin uzamasına neden olabiliyor. Peki, hamstring yırtığı nasıl anlaşılır ve sakatlanma anında neler yapılmalı?

DHA Giriş Tarihi: 22.11.2026 10:54 PAYLAŞ ABONE OL

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yüksel, sakatlık anında spora devam etmenin yaralanmayı ağırlaştırabileceğini belirterek doğru ilk müdahale ve dinlenmenin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Yüksel, "Futbol, basketbol ve atletizm gibi ani hızlanma ve patlayıcı kuvvet gerektiren sporlarda sık karşılaşılan hamstring kas yaralanmaları, sporcuları haftalarca sahalardan uzak bırakabiliyor. Uyluğun arka bölümünde bulunan ve dizin bükülmesi ile vücudun hareket sırasında dengede kalmasında görev alan bu kas grubunda meydana gelen yırtıklar, ani ve şiddetli ağrı, şişlik ve morarmayla kendini gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

'ANI AĞRI VE ŞİŞLİK HAMSTRING YARALANMASININ HABERCİSİ' Hamstring kaslarının uyluğun arka bölümünde yer alan ve hareket sırasında önemli görevler üstlenen bir kas grubu olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel, "Hamstring kasları dizimizi bükmemizi sağlar. Yürüme ve koşma sırasında vücudumuzu dengede tutmaya yardımcı olur. Özellikle futbol, basketbol ve atletizm gibi yüksek hız ve ani patlayıcı kuvvet gerektiren sporlarda bu kas grubunun yaralanmalarıyla daha sık karşılaşıyoruz. Sporcu koşarken çok şiddetli bir ağrı hissedebilir. Ani şişlik, ciddi yaralanmalarda ise yırtığın derecesine bağlı olarak morarma görülebilir" dedi.