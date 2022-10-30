Stres, üzüntü bırakmıyor! Çok sevdiğiniz o besinin mucizevi etkisi

University College Cork'tan John Cryan ve APC Microbiome Ireland'ın üyelerinin birlikte yaptığı çalışmanın sonucunda, yenilen yiyecek türleri, stresle başa çıkmanın etkili bir yolu olabilir. Son çalışmada, sadece dört hafta boyunca günlük olarak daha fazla fermente gıda ve lif tüketiminin algılanan stres düzeylerini düşürdüğü tespit edildi.

Son on yılda, giderek artan bir araştırma grubu, diyetin zihinsel sağlık üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini gösterdi. Aslında, sağlıklı bir diyet birçok mental rahatsızlık riskini de azaltabilir. Beslenme sisteminin ruh sağlığı üzerindeki etkisini destekleyen mekanizmalar hala tam olarak anlaşılamasa da, beyin ve mikrobiyom arasındaki ilişki büyük bir önem taşıyor.

Bağırsak-beyin ekseni olarak bilinen bu ilişki, beyin ve bağırsağın birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmasını sağlayarak sindirim ve iştah gibi temel vücut fonksiyonlarının gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda beynimizdeki duygusal ve bilişsel merkezlerin bağırsaklarımızla yakından bağlantılı olduğu anlamına gelir.

Daha önceki araştırmalar stres ve davranışın mikrobiyomumuzla da bağlantılı olduğunu gösterse de, beslenme sistemini değiştirmenin (ve dolayısıyla mikrobiyomumuzun) stres seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olup olmayacağı şimdiye kadar belirsizdi.