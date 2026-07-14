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Su içmek yetmeyebilir! Yaz halsizliğinin nedeni sandığınızdan farklı olabilir

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun sıvı ihtiyacı da önemli ölçüde yükseliyor. Ancak uzmanlara göre sağlıklı kalmak için yalnızca bol su içmek her zaman yeterli olmayabiliyor. Terleme ile birlikte kaybedilen minerallerin yerine konulmaması, halsizlikten kas kramplarına kadar birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle yaz aylarında sıvı tüketiminin yanı sıra elektrolit dengesini destekleyen doğru beslenme de büyük önem taşıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:51
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Su içmek yetmeyebilir! Yaz halsizliğinin nedeni sandığınızdan farklı olabilir

Diyetisyen Eda Akkaya, insan vücudunun yüzde 60'tan fazlasının sudan oluştuğunu, sıcak havalarda ise terleme nedeniyle suyla birlikte sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi önemli minerallerin de kaybedildiğini belirtti.


Yaz aylarında beslenme planının sıvı ve elektrolit dengesi gözetilerek hazırlanması gerektiğini ifade eden Akkaya, terleme sonucu en fazla sodyum ve klor kaybının yaşandığını kaydetti.


Ayran ve doğal maden suyunun yaz döneminde sıvı ve mineral dengesini destekleyen önemli içecekler olduğunu aktaran Akkaya, gün içerisinde 1-2 şişe doğal maden suyunun hidrasyona katkı sağlayabileceğini belirtti.

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Potasyum ihtiyacının kavun, karpuz, şeftali ve muz gibi meyvelerden karşılanabileceğini ifade eden Akkaya, kas krampları ve halsizliğin magnezyum eksikliğine bağlı gelişebileceğini, bu nedenle koyu yeşil yapraklı sebzeler ile çiğ badem ve kabak çekirdeği gibi besinlerin tüketilmesini önerdi.
Çay ve kahvenin suyun yerine geçmediğini vurgulayan Akkaya, bu içeceklerin idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı kaybını artırabileceğini söyledi. Aşırı şekerli ve gazlı içeceklerin hücresel susuzluğu artırdığını, ağır ve yağlı yiyeceklerin ise vücut ısısını yükselterek yaz halsizliğine neden olabileceğini dile getirdi.


Akkaya, evde hazırlanabilecek doğal bir elektrolit içeceği için bir şişe doğal maden suyu, yarım limonun suyu, birkaç dilim salatalık ve taze nane yaprağının 1 litre suyla karıştırılmasını önerdi.


Özellikle tansiyon ve böbrek rahatsızlığı bulunan kişilerin maden suyu tüketmeden önce uzman görüşü almaları gerektiğini belirten Akkaya, yaz aylarında doğru ve dengeli beslenmenin sağlığın korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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