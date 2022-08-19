Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi!

Ancak bu başa çıkma mekanizması geri tepebilir ve ruh halinizi daha da kötüleştirebilir. American Academy of Family Physicians'a göre, sağlıklı beslenmeyen kişilerde depresyon belirtileri görülme olasılığı daha yüksektir.
STRES
Vücudumuz savaş moduna geçtiğini stresli durumlarda stres hormonu olarak da bilinen kortizol salgılanır. Bu durum da vücudunuzun fiziksel olarak ihtiyaç duymasanız bile yemek yemesi gerektiği düşüncesine kapılmasına neden olur. Ne kadar tok olursanız olun kortizol beyninize açlık sinyalleri gönderecektir. Bu yüzden stresli durumlarda daha çok yeme eğiliminde oluruz.
HİPERTİROİDİZM
Kendinizi sürekli olarak aç hissedip normalden fazla yemek yemenize rağmen hala kilo veriyorsanız tiroidiniz aşırı hormon üretiyor ve vücudunuzu bir şeyleri harekete geçirmeye tetikliyor olabilir. Tiroidi vücuttaki her şeyi hızlandıran endokrin hormonal bir organdır. Aşırı çalışması ise metabolizmanızın da hızlanmasına ve sonuç olarak daha çok acıkmanıza neden olur. Tiroid doğrudan tokluk hissi ile bağlantılıdır. Bu nedenle aşırı aktifse iştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Açlığınıza yorgunluk, huysuzluk, kolay kırılan tırnaklar veya saç dökülmesi takip ediyorsa hekime danışmakta fayda var. Çünkü bunların hepsi hipertiroidizm belirtileridir .
OBEZİTE
Aşırı yemek kilo alımına neden olabilir, ancak kısır bir döngüde obezitenin kendisi de her zaman aç hissetmenize neden olabilir. Vücutta depolanan aşırı yağ insülin seviyelerinin yükselmesine neden olur. Buna yanıt olarak ise iştahınızın artabilir. Ayrıca, yağ hücrelerinin vücudunuzu tokluk hormonu leptine karşı daha az duyarlı hale getirmektedir. Çünkü yağ kendi hormonlarını üretir ve obezitenin bir parçası olarak insanların metabolizması daha yüksek ve daha iyi durumda olan birine göre daha fazla aç hissetme eğilimindedir. Diyet ve egzersizden bağımsız olarak kilonuzu etkileyebilecek bu tip şeylere dikkat etmeniz önemli.
HİPOGLİSEMİ
Kan şekerinin düşük olması öğün atlamanızdan pankreasta var olan sorunlara kadar birçok nedenden kaynaklanabilir. Ancak tüm bu nedenlerin sonucu aynıdır. Kan şekerinin düşük olması vücudunuzun enerji artışı için daha fazla yemek yemek istemesine neden olur. Bu noktada vücut, hücrelere girmek için yeterli kan şekerine sahip olmak adına daha fazla yiyecek almanızı söylemek için beyine açlık sinyalini gönderir.
DİYABET
Tip 1 ve tip 2 diyabet, şeker seviyelerinin dengesini bozar, bu da bireylerin kan şekerini tekrar yoluna koymaya çalıştıkları bir açlık döngüsüne neden olabilir. Kan şekerinin düşük olması iştahı etkiler ancak aşırıya kaçmak bu durumu daha da kötüleştirecektir. Düşük kan şekeri nedeniyle aşırı yemek şeker seviyelerinin çok yükselmesine neden olur ancak tokluk hissi yaratmaz.
Aç hissetmek ve devamında yüksek şeker içeren gıdalar tüketmek daha çok aç hissetmesine neden olarak sizi kırılması zor bir döngünün içerisine sokacaktır. Sürekli aç hissediyor olsanız bile karbonhidrat ağırlıklı veya rafine, işlenmiş gıdalardan uzak durarak kan şekerinizi sabit tutmaya çalışmanız önemlidir. Bu sayede kan şekerini dengeleyip açlıkla baş edebilirsiniz.
İLAÇLAR
Artan iştah, antidepresanlar, alerji ve lupus gibi durumlar için kullanılan stereoidler ve nöbet önleyici ilaçlar dahil olmak üzere bazı ilaçların yan etkisi olarak görülebilir. Yine de bu durum ilacınızı bırakmanız için bir neden olmamalı. Onun yerine doktorunuza bu şikayetinizi iletip muadil ilaçlar konusunda yardım alabilirsiniz. Alınan her ilaç vücudunuza giren kimyasaldır bu nedenle doktoronuzla konuşup daha az yan etkisi olan alternatifi olan bir ilaca geçiş yapabilirsiniz.
DEHİDRASYON
Aç hissediyor olsanız bile bu aslında vücudunuzun su talebini yanlış yorumladığınız anlamına gelebilir. Susuz kaldığımız zaman yani fiziksel olarak susamadan önce genelde kendimizi aç hissederiz. Bu da insanların ihtiyaçlarını yanlış yorumlamasına neden olur.
Güne bir bardak su ile başlamanız ve ardından gün içerisinde ise 1,5 ila 2,5 litre su tüketmeniz için sürekli olarak bir su şişesi taşımanız önerilir. Mümkün olduğunca şekerli içeceklerin üzerine de su içmeye özen gösterin. Çünkü şekerli içecekler sıvı aldığınız halde su ihtiyacınızı gidermeyeceği için beyninize açlık sinyallerinin gitmesine yol açacaktır.
UYKUSUZLUK
Her gece önerilen aralık yedi ila sekiz saat uyumaktır. Bu süreden daha az uyuduğunuzda ise uyandığınızda vücudunuz açlık seviyenizi kontrol eden hormonları düzenlemekte zorlanır. Uykusuzluk, açlık hormonu ghrelinin yükselmesine ve vücudunuzun kaloriye ihtiyacı olmasa bile yemek yeme ihtiyacı duymanıza neden olacaktır. Her gün uyandığımızda metabolizmamız düzenlenir ve kendimizi uykudan mahrum bıraktığınızda hormonlarda düzensizlik ve yapay bir açlık ortaya çıkar.