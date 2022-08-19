Sürekli aç hissetmek o hastalığın habercisi!

OBEZİTE Aşırı yemek kilo alımına neden olabilir, ancak kısır bir döngüde obezitenin kendisi de her zaman aç hissetmenize neden olabilir. Vücutta depolanan aşırı yağ insülin seviyelerinin yükselmesine neden olur. Buna yanıt olarak ise iştahınızın artabilir. Ayrıca, yağ hücrelerinin vücudunuzu tokluk hormonu leptine karşı daha az duyarlı hale getirmektedir. Çünkü yağ kendi hormonlarını üretir ve obezitenin bir parçası olarak insanların metabolizması daha yüksek ve daha iyi durumda olan birine göre daha fazla aç hissetme eğilimindedir. Diyet ve egzersizden bağımsız olarak kilonuzu etkileyebilecek bu tip şeylere dikkat etmeniz önemli.

HİPOGLİSEMİ Kan şekerinin düşük olması öğün atlamanızdan pankreasta var olan sorunlara kadar birçok nedenden kaynaklanabilir. Ancak tüm bu nedenlerin sonucu aynıdır. Kan şekerinin düşük olması vücudunuzun enerji artışı için daha fazla yemek yemek istemesine neden olur. Bu noktada vücut, hücrelere girmek için yeterli kan şekerine sahip olmak adına daha fazla yiyecek almanızı söylemek için beyine açlık sinyalini gönderir.