Sürekli şişkinlik yaşayanlar dikkat! Asıl sebebi buymuş...

Hareketsiz yaşam tarzı, stres gibi faktörler de sindirim sisteminin düzenli çalışmasını engelleyeceğinden şişkinliğe neden olabilmektedir. Başlıca fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller gaza sebep olduğundan mide şişkinliğine de yol açarlar. Sarımsak, soğan gibi besinler, brokoli, lahana gibi sebzeler şişkinlik sebebi olabilmektedir. Aşırı yağlı yiyecekler sindirimi ve midenin boşalmasını yavaşlatacağı için şişkinliğe yol açabilmektedir.

Süt ve süt ürünlerinin yapısındaki laktoz şişkinlik hissine ve gaza sebep olabilmektedir. Sakız çiğnemek fazladan hava yutulmasına sebep olabileceğinden şişkinliğe yol açabilir. Salatalık, nane, zencefil, tarçın, rezene gibi sindirim sağlığına iyi gecelek olan besinleri beslenmeye dahil etmekte fayda vardır.