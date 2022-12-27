Sürekli şişkinlik yaşayanlar dikkat! Asıl sebebi buymuş...

Mide şişkinliği genellikle yemeklerden sonra gaz üretiminin aşırı olma durumunda ortaya çıkmaktadır. Bazı bireylerde hassasiyet sonucu da şişkinlik görülmektedir. Şişkinlik karın ağrısına, rahatsızlığa ve dolgunluk hissine yol açabilmektedir.
Sindirim sisteminde şişkinliğe sebep olan iki gaz kaynağı vardır biri bağırsaktaki bakterilen ürettiği gaz diğeri ise yerkenki yutulan havadır.
Çok hızlı yemek yemek fazla hava yutulmasına sebep olduğundan şişkinliğe yol açmaktadır. Yüksek lif içeriği olan yiyecekler sindirim sisteminde gaz üretilmesine sebep olduğundan şişkinliğe neden olmaktadır. Gıda intoleransı olunan besinler de sindirim sistemini zorlayacağından tüketimleri sonucu aşırı gaz üretimi bu sebeple de şişkinlik ortaya çıkabilmektedir.
Hareketsiz yaşam tarzı, stres gibi faktörler de sindirim sisteminin düzenli çalışmasını engelleyeceğinden şişkinliğe neden olabilmektedir. Başlıca fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller gaza sebep olduğundan mide şişkinliğine de yol açarlar. Sarımsak, soğan gibi besinler, brokoli, lahana gibi sebzeler şişkinlik sebebi olabilmektedir. Aşırı yağlı yiyecekler sindirimi ve midenin boşalmasını yavaşlatacağı için şişkinliğe yol açabilmektedir.
Süt ve süt ürünlerinin yapısındaki laktoz şişkinlik hissine ve gaza sebep olabilmektedir. Sakız çiğnemek fazladan hava yutulmasına sebep olabileceğinden şişkinliğe yol açabilir. Salatalık, nane, zencefil, tarçın, rezene gibi sindirim sağlığına iyi gecelek olan besinleri beslenmeye dahil etmekte fayda vardır.
Besinlerin iyice çiğnenmesi sonucu yutulan hava miktarı da azalacağından şişkinlik de orantılı olarak azalacaktır. Aynı zamanda bir seferde çok büyük porsiyonlarda besin tüketiminden kaçınılmalıdır. Şişkinliğe yol açan besinler bulunup beslenme düzeninden bu besinler uzaklaştırılmalıdır. Yaşam tarzında değişikliğe gidilerek beslenme düzeni planlanmalı, sıvı tüketimi yeterli olacak şekilde tüketilmeli ve düzenli egzersiz yapılmalıdır.