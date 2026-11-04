Sürekli uyumak istiyorsanız sebebi mevsim geçişi olmayabilir! Kan tahlilindeki bu değerleri kontrol ettirin

Kan tahlillerinde hemoglobin kadar dikkat edilmesi gereken değerlerden birinin de ferritin olduğuna değinen Prof. Dr. Şerefhanoğlu, "Vücudun demir depoları hakkında bilgi veren ferritin düzeyi, hemoglobin düşmeden önce azalabilir. Dolayısıyla kişinin hemoglobin değeri normal olsa bile demir depoları azalmış olabilir. Bu kişilerde halsizlik, yorgunluk, egzersiz kapasitesinde azalma, saç dökülmesi, konsantrasyon güçlüğü ve bazı durumlarda huzursuz bacak yakınmaları görülebilir. Ancak ferritin değerinin enfeksiyon ve inflamasyon gibi durumlarda da yükselebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle sonuçların diğer kan değerleri ve kişinin klinik durumuyla birlikte değerlendirilmesi önem taşır" dedi.

B12 vitamini ve folatın, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynadığının altını çizen Prof. Dr. Şerefhanoğlu, "B12 eksikliği kansızlığın yanı sıra sinir sistemini de etkileyebilir. Halsizlik, unutkanlık, dikkat dağınıklığı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve denge sorunları B12 eksikliğinde görülebilen belirtiler arasında bulunur. Folat eksikliği de kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozarak anemiye neden olabilmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme ile emilim sorunları bu eksikliklerin ortaya çıkmasında etkilidir. Belirtilerin farklı hastalıklarla benzerlik gösterebilmesi nedeniyle vitamin takviyelerine başlamadan önce kan testleriyle eksikliğin belirlenmesi gerekmektedir" diye konuştu.

'NEDENSİZ MORARMALARA DİKKAT'

"Halsizlik, solukluk, çabuk yorulma ve nefes darlığı gibi belirtiler hem anemide hem de bazı kemik iliği hastalıklarında görülebilir" diyen Prof. Dr. Şerefhanoğlu şöyle devam etti:

"Ancak lösemi yalnızca kansızlıkla ortaya çıkan bir hastalık değildir. Kemik iliğinde kan hücrelerinin üretimini etkileyerek kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerle ilgili farklı sorunlara yol açabilmektedir. Nedensiz morarmalar, cilt altında küçük kanama noktaları, sık veya tekrarlayan enfeksiyonlar, uzun süren ateş, gece terlemeleri, istemsiz kilo kaybı, kemik ve eklem ağrıları ile lenf bezlerinde büyüme dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında yer alır. Tam kan sayımında hemoglobin, lökosit ve trombosit değerlerinde görülen anormallikler ileri inceleme gerektirebilir. Ancak bu bulgular tek başına lösemi tanısı koydurmuyor. Kesin tanı için gerekli görülen durumlarda periferik yayma, kemik iliği incelemesi ve ileri laboratuvar testlerinden yararlanılır."