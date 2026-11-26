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Sürekli vücut ağrısı yaşayanlar dikkat! Nedeni sandığınız hastalık olmayabilir

Vücudun farklı bölgelerinde hissedilen geçmeyen ağrılar, uykuya dalmakta güçlük ve sürekli yorgunluk... Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu şikayetler, fibromiyaljinin habercisi olabilir. Kas ve iskelet sisteminin yanı sıra uyku düzenini, ruh halini ve bağırsakları da etkileyebilen hastalık, yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebiliyor. Peki, fibromiyalji neden ortaya çıkıyor, belirtileri neler ve tedavi sürecinde nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte merak edilenler...

DHA Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

Yaygın vücut ağrısı, uyku bozuklukları ve farklı sistemleri etkileyen şikayetlerle kendini gösterebilen fibromiyalji'nin, hem hastalar hem de hekimler için yönetimi güç bir süreç oluşturabildiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, hastalığın yönetiminde hasta-hekim iş birliğinin, doğru bilgilendirmenin ve ilaçlı-ilaçsız tedavilerin birlikte planlanmasının önemine dikkat çekti.

'YAYGIN AĞRI VE UYKU SORUNU' Fibromiyaljinin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini ve tedavi sürecinin hastalar açısından yorucu olabildiğini belirten Doç. Dr. Kulaklı, "Fibromiyalji hem hasta hem de hekim için oldukça zor bir hastalık. Şikayetler çoğu zaman tek bir bölgeye indirgenemiyor; yaygın vücut ağrısı ve uyku bozuklukları ön planda oluyor. Hastalar sık uyanma, uykuya dalamama ya da uyku kalitesinde düşüş yaşayabiliyor. Bunlara kaygı, depresif belirtiler, bağırsak sorunları, adet dönemlerinde ağrı ve eklem şikayetleri de eşlik edebiliyor" dedi.