Sürekli yorgun hissetmenizin sebebi bu durum olabilir! Yavaş yavaş gelişiyor...

Örneğin; iş saatleri dışında zorunlu haller hariç maillerinize bakmamaya çalışın. İşle ilgili bir sorun kafanıza takıldıysa bunu telefonunuza, ajandanıza not alıp 'iş saatinde düşüneceğim' diyerek erteleyebilirsiniz. Aşırı iş yükünüz varsa yeni görevlere hayır demeye çalışın, hatta elinizdekileri paylaştırmaya bakın. Özellikle yöneticiyseniz her işi kendiniz üstlenmeyin. Yetki ve raporlama sisteminizi geliştirmeye çalışın. Mükemmeliyetçi biriyseniz başta zor olacaktır ama verimin arttığını gördükçe alışırsınız.

Özel hayatınızda deşarj olabileceğiniz aktiviteler olsun. Bunlar mümkünse sağlığınızı daha çok bozmayacak aktiviteler olsun. Egzersiz, dengeli beslenme, yeterli ve düzenli uykunun önemini hatırlayalım.