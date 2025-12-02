Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Sebebi sandığınızdan daha ciddi olabilir!

Kış aylarında yaşanan enerji düşüklüğü, isteksizlik ya da huzursuzluk çoğu zaman 'mevsimsel' diye geçiştirilse de, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir diyen Klinik Psikolog Cansu Kaya, "Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu, gün ışığının azalmasıyla birlikte ortaya çıkan dönemsel bir depresyon türüdür. Çoğu insanda sonbaharın sonu veya kış aylarında başlar, ilkbaharla birlikte azalır" diye konuştu.

Klinik Psk. Kaya, "Mevsimsel depresyon yalnızca moral bozukluğu ya da geçici bir keyifsizlikten ibaret değil; biyolojik ritmi, duygu durumunu, uyku düzenini ve iştahı etkileyen klinik bir tablo. Gün ışığının kısalmasıyla birlikte vücudun biyolojik saati bozulabiliyor, serotonin düzeyi düşüyor ve melatonin hormonu artış gösteriyor. Bu da kişilerin sabahları uyanmakta zorlanmasına, gün boyu halsizlik yaşamasına ve karbonhidrat ağırlıklı besinlere yönelmesine yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaya, "Kış depresyonu özellikle sonbaharın sonu ile kış aylarında belirginleşen, ilkbaharla birlikte hafifleyen bir duygu durum bozukluğudur. Bu süreci göz ardı etmek, belirtilerin ilerlemesine neden olabilir" dedi.