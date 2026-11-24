

HALSİZLİK, SOLGUNLUK VE SIK ENFEKSİYONLARA DİKKAT

Löseminin belirtilerinin hastalığın türüne ve seyrine göre değişebildiğini belirten Uzm. Dr. Sağlam, özellikle uzun süre devam eden ve nedeni açıklanamayan şikâyetlerin önem taşıdığını ifade etti. Dr. Sağlam, "Lösemide görülebilecek belirtiler arasında şunlar yer alıyor. Nedeni açıklanamayan ve uzun süren halsizlik, yorgunluk. Ciltte belirgin solgunluk. Sık tekrarlayan veya uzun süren enfeksiyonlar. Nedensiz ateş ve gece terlemeleri. Kolay morarma ve cilt altında küçük kırmızı noktalar. Burun ve diş eti kanamaları. İştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı. Kemik ve eklem ağrıları. Lenf bezlerinde, karında veya boyunda şişlik" dedi.

Bu belirtilerin tek başına lösemi anlamına gelmediğini belirten Uzm. Dr. Buğra Sağlam, farklı sağlık sorunlarında da benzer şikâyetlerin görülebileceğini, ancak belirtilerin devam etmesi durumunda tıbbi değerlendirme yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.