Susuzluk erken doğum riskini artırabilir! Uzmanı uyardı: "Hamileler günde en az..."





HER TRİMESTERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER FARKLI

Gebeliğin ilk üç ayında vücut sıcaklığının aşırı yükselmesinden kaçınılması gerektiğini belirten Boz, bu dönemde görülen bulantı ve kusmaların sıcak havalarla birlikte sıvı kaybını artırabileceğini söyledi. İkinci trimesterde güneş lekelerine karşı korunmanın önem kazandığını ifade eden Boz, açık hava aktivitelerinin sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmasını önerdi. Gebeliğin son üç ayında ise ödem ve erken doğum riskinin daha belirgin hale geldiğini belirten Boz, yeterli sıvı tüketiminin sürdürülmesi, dengeli beslenilmesi ve gün içerisinde bacakların dinlendirilmesinin rahatlama sağlayacağını dile getirdi.



BU BELİRTİLERDE VAKİT KAYBETMEDEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALI

Anne adaylarının geçmeyen baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, sıcak havaya rağmen terleyememe, bulantı ve kusma, bebek hareketlerinde azalma, vajinal kanama veya sıvı gelişi ile düzenli kasılmalar gibi belirtiler yaşaması durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Boz, sıcak çarpması ve ciddi sıvı kaybının hızlı ilerleyebileceğine dikkat çekti.

Gebeliğin doğal bir süreç olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Yasemin Eser Boz, doğru önlemler alındığında yaz mevsiminin sağlıklı ve güvenli şekilde geçirilebileceğini belirterek, anne adaylarına sağlıklı, serin ve huzurlu bir gebelik dönemi diledi.

