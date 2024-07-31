"Sütüm az" demeyin: Anne sütünü adeta coşturan o mucize gıda...

"KAFEİNDEN UZAK BİR BESLENME ANLAYIŞI BENİMSENMELİ" Emziren annelerin dengeli ve çeşitli beslenmesi gerektiğinin de altını çizen Uzm. Dr. Erdönmez, "Protein, vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketmeli, bol su içmeli ve günlük kalori ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve süt ürünleri tüketimi önemlidir. Ayrıca, kafein ve alkol tüketimini sınırlamalı, sağlıksız işlenmiş gıdalardan kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.





"ANNE SÜTÜ ÇOCUĞUN BEYİN GELİŞİMİNİ DESTEKLER"

Anne sütünün bebeğin beyin gelişimi üzerinde de önemli etkisi olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Erdönmez, "Anne sütü beyin gelişimi için gerekli olan DHA ve ARA gibi uzun zincirli yağ asitlerini içerir. Bu yağ asitleri, sinir sistemi gelişimi ve bilişsel işlevler için kritiktir. Ayrıca, anne sütünde bulunan diğer besin maddeleri de nörolojik gelişimi destekler" dedi.



"SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ"