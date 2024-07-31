"Sütüm az" demeyin: Anne sütünü adeta coşturan o mucize gıda...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Erdönmez, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Anne sütünün yenidoğanlar ve bebekler için en ideal besin olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Erdönmez, "Anne sütü doğal olarak bebeklerin ihtiyaçlarına uygun besin maddeleri içerir. Özellikle ilk 6 ay boyunca bebeklerin tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlardan korur ve sağlıklı bir gelişim sağlar" diye konuştu.
"EN AZ 2 YAŞINA KADAR ANNE SÜTÜNE DEVAM EDİLMELİ"
Anne sütünün çocuğa hangi yaşa kadar verilmesi gerektiğinden bahseden Uzm. Dr. Erdönmez, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve birçok sağlık otoritesi, anne sütü ile beslemenin ilk 6 ay boyunca tek başına, sonrasında ise ek gıdalarla birlikte en az 2 yaşına kadar devam etmesini önermektedir. Bu süre zarfında anne sütü, bebeğin beslenme ve bağışıklık ihtiyaçlarını desteklemeye devam eder" dedi.
"ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI"
Uzm. Dr. Erdönmez, anne sütünün faydalarını ile şöyle sıraladı:
"ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN BESİNLER"
Uzm. Dr. Erdönmez, anne sütünü artıran besinleri ise şu şekilde açıkladı:
"KAFEİNDEN UZAK BİR BESLENME ANLAYIŞI BENİMSENMELİ"
Emziren annelerin dengeli ve çeşitli beslenmesi gerektiğinin de altını çizen Uzm. Dr. Erdönmez, "Protein, vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketmeli, bol su içmeli ve günlük kalori ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve süt ürünleri tüketimi önemlidir. Ayrıca, kafein ve alkol tüketimini sınırlamalı, sağlıksız işlenmiş gıdalardan kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.
"ANNE SÜTÜ ÇOCUĞUN BEYİN GELİŞİMİNİ DESTEKLER"
Anne sütünün bebeğin beyin gelişimi üzerinde de önemli etkisi olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Erdönmez, "Anne sütü beyin gelişimi için gerekli olan DHA ve ARA gibi uzun zincirli yağ asitlerini içerir. Bu yağ asitleri, sinir sistemi gelişimi ve bilişsel işlevler için kritiktir. Ayrıca, anne sütünde bulunan diğer besin maddeleri de nörolojik gelişimi destekler" dedi.
"SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ"
"EMZİRME DÖNEMİNDE YAPILAN HATALAR"
Emzirme döneminde yapılan hatalara değinen Uzm. Dr. Erdönmez, "Emzirmenin erken dönemde sonlandırılması bebeğin bağışıklık ve beslenme ihtiyaçlarının tam karşılanmamasına yol açabilir. Yanlış teknikler bebekte yeterli süt alamama, annede meme ucu yaralanmaları ve süt üretiminin azalması gibi sorunlara neden olabilir. Anne sütü üretimi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Emziren annelerin sağlıklı ve dengeli beslenmemesi süt kalitesini ve miktarını olumsuz etkiler" açıklamasında bulundu.
"ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ BİLİNEN YANLIŞLAR"
Uzm. Dr. Erdönmez, anne sütü ile ilgili bilinen yanlışları ise şöyle paylaştı: