Suyu böyle içmek mide kramplarına neden oluyor! Uzman doktor uyardı...

Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, artan sıcaklık ve nem oranının, vücut ısısını dengede tutmaya yarayan terleme döngüsünde olumsuz etkilere yol açtığını belirtti. Çokluk, özellikle yaşlılar, bebekler, aşırı kilolular, gebeler ve kronik hastalığı olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Gün içerisinde 10.00 ila 16.00 saatlerin arasının sıcaklığın yükseldiğini belirten Uzm. Dr. Çokluk, bu saatlerde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.





"AÇIK RENKLİ, HAFİF VE BOL KUMAŞLARDAN YAPILAN GİYSİLER GİYİLMELİ"

Güneş altında çalışanların korunmasız kalmamaya ve güneşe direk maruz kalmamaya özen göstererek, aşırı hareketlerden kaçınmasının önemli olduğunu ifade den Çokluk, aşırı sıcaklara karşı korunma önlemlerini anlattı. Çokluk, "Dışarıda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler giyilmeli; şapka ile güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli. Diğer saatlerde denize girerken koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmalı. Yoğun fiziksel aktivite ve spor sabah ve akşam saatlerinde yapılmalı, her saatlik spor için 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez sıcak çarpması yönünden izlenmeli, bebekler ise daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda bırakılmamalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, güneş gören pencereler gölgelendirilmelidir. Sık sık duş alınmalı; duş imkanı mümkün değilse ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalıdır" dedi.