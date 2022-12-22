Suyu bu şekilde içmek bağışıklığın gücünü tavan yaptırıyor! Tüm vücudu sıfırlamanın anahtarı…

CİLT PARLAKLIĞINI ARTIRIR

Su içerek vücudunuz toksinleri daha hızlı atabilir, bu da cildinize hiçbir yerde bulamayacağınız ışıltı ve parlaklığı verir. Aslında, yapılan araştırmalarla yarım litre su içmenin kan akışını artırdığı ve cildinizin parlamasını sağlarken yeni kan hücrelerinin üretimini arttırdığı kanıtlanmıştır. Vücudunuzdaki su eksikliği de erken kırışıklıklara ve derin gözeneklere neden olabilir.