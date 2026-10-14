Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Tahlil sonuçlarınız sizi yanıltmasın! Uzmanından hayati uyarı

Tahlil sonuçlarınız sizi yanıltmasın! Uzmanından hayati uyarı

Kan tahlili yaptırdınız, sonuçlarınızı aldınız ve tüm değerlerin normal olduğunu gördünüz. Peki, bu gerçekten hiçbir sağlık sorununuz olmadığı anlamına mı geliyor? Uzmanlara göre kan tahlillerinde referans aralığında çıkan sonuçlar, her zaman tamamen sağlıklı olduğunuzu göstermeyebiliyor. Uzmanlar, sonuçlarının değerlendirilmesinde yapılan hatalara dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:40 PAYLAŞ ABONE OL

Hastalıkların tanı ve takibinde önemli bir yere sahip olan kan tahlilleri, vücudun sağlık durumu hakkında değerli bilgiler sunuyor. Ancak tahlil sonuçlarının normal referans aralıklarında olması, her zaman kişinin tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Biyokimya Uzm. Dr. Nuri Orhan, laboratuvar sonuçlarının doğru değerlendirilmesinin erken tanı ve tedavi sürecinde önemli rol oynadığını belirtti.



"TAHLİL SONUÇLARI TEK BAŞINA DEĞERLENDİRİLMEMELİ"

Kan tahlillerinin birçok hastalığın tanısında yol gösterici olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Nuri Orhan, sonuçların değerlendirilmesinde yalnızca sayısal değerlere odaklanmanın yeterli olmadığını söyledi. Uzm. Dr. Nuri Orhan, "Laboratuvar sonuçları değerlendirilirken kişinin yaşı, mevcut şikâyetleri, tıbbi öyküsü, kullandığı ilaçlar ve diğer tetkik belirtileri dikkate alınmalıdır. Bir test sonucunun referans aralığında olması, her türlü hastalığın kesin olarak dışlandığı anlamına gelmez. Benzer şekilde, referans aralığının dışındaki her sonuç da mutlaka bir hastalık olduğu anlamına gelmez" dedi.