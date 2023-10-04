Tansiyonun fırlamasına neden oluyor! Bilmeden tüketilen o yiyecek nerdeyse 2 kat fazla tuz tüketmenize yol açıyor…

Dr. Sarah Jarvis, kan basıncınızı ve felç riskinizi artırabilecek yiyeceklerin sağlıksız düzeyde tuz içerebileceği konusunda uyardı.
Dr Jarvis, tuzlu gıdaların tüketilmesinin vücuttaki doğal sodyum dengesini bozduğunu söyledi.
"Böyle bir dengesizlik vücudun daha fazla su tutmasına neden olur ve bu da kan damarlarında gereksiz gerginliğe neden olabilir."
Dr. Jarvis şöyle açıkladı: "Aşırı sıvı, kalbinizden vücudunuza kan taşıyan atardamarlarınızın duvarlarına baskı yaparak yüksek tansiyona yol açar."
"Yüksek tansiyon, beyninize kan sağlayan arterlerin tıkanmasına, diğer bir deyişle felce yol açabilir."
Çok fazla tuz içerdiğini fark edemeyeceğiniz, yediğiniz birçok yiyecek bulunmaktadır.
İnsanların tükettiği tuzun yüzde 75'e kadarı işlenmiş gıdalardan geliyor. İşte farkında olmadan yediğimiz yüksek tuz miktarına sahip bazı gıdalar:
Dr. Jarvis şunları söyledi: "Gün boyunca ne kadar tuz tükettiğimizi takip etmemiz önemli."
Dr. Jarvis, uzmanların günde en fazla 6 gram tuz tüketilmesini tavsiye ettiğini, ancak ortalama bir bireyin günde yaklaşık 8,5 gram tuz tükettiğini belirtti.
Bu, önerilen günlük alım miktarından yüzde 40 daha yüksek olduğundan birçok insanı yaşamı tehdit eden felç riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
Dr. Jarvis, "Uzmanlar, eğer hepimiz beslenmemizden sadece bir gram tuzu kesersek, yalnızca İngiltere'de yılda 4.000'den fazla erken ölümü önleyebileceğimizi tahmin ediyor" dedi.
Dikkat edilmesi gereken ek tuzlu yiyecekler arasında şunlar da bulunmaktadır:
Dr. Jarvis, "Fakat yediğimiz tuzun büyük kısmı daha az bilinen kaynaklardan geliyor" diye uyardı.
Bunlar şunları içerir:
Sodyum, sinir uyarılarının iletiminin sürdürülmesi için gerekli olan temel bir besin maddesidir ancak aşırı miktarlarda tüketilmemelidir.
Dr. Jarvis, "Düzenli fiziksel egzersiz ve kilonuzu sağlıklı sınırlar içinde tutmak, hem kan basıncınızı hem de kolesterolünüzü kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır" dedi.