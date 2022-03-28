Tansiyonunuzu düzenleyecek 7 sağlıklı karbonhidrat

Kalp sağlığınızı korumak için karbonhidrat tüketmeniz önemlidir. Bu noktada her karbonhidratın diyete uygun olmadığını, yapay tatlandırıcı ve şekerlerin baş düşmanınız olduğunu unutmamakta fayda var.
Hurma
Hurmanın içeriğinde bulunan doğal şeker ve karamelimsi tadı sayesinde kimyasal şekerlere ve yapay tatlandırıcılara ihtiyaç duymadan şeker yeme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ek olarak, bu sağlıklı atıştırmalığı tüketmek kan basıncının sağlıklı bir seviyede kalmasını destekleyebilir. İçerdiği lif, potasyum ve magnezyum sayesinde hurma, kalp sağlığını düzenlemede katkı sağlar.
Tek başına tüketilebileceği gibi farklı tarifler için oldukça kullanışlı olan hurmalar, browni gibi tatlıların içerisinde veya doldurulmuş hurma şeklinde bir tatlı çeşidi olarak tüketilebilir.
Portakal suyu
İçeriğinde katkı maddesi bulunmayan portakal suyu içmek sizin için bağışıklık sistemini desteklemekten çok daha fazlasını yapabilir. Saf portakal suyu muhteşem bir potasyum kaynağıdır. Portakal gibi turunçgillerden yapılacak katkısız meyve sularında hesperidin adı verilen bir antioksidan bulunmaktadır ve kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynar.
Yapılan bir çalışmada 12 hafta boyunca günde 500 mililitre portakal suyu tüketen birinci evre veya prehipertansiyon tanısı konmuş hastalarda, aynı miktarda kaloriye, C vitaminine ve sitrik asit içermesine rağmen hesperidin içermeyen içecekler tüketenlere oranla tansiyonlarında önemli ölçüde düşüş gözlenmiş.
Yoğurt
Yoğurt tüketimi, içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde bağırsak sağlığında önemli bir yere sahip mikrobiyomların korunmasında önemli bir yer tutuyor. Probiyotik gıdalar arasında öne çıkan yoğurt, aslında kan basıncını düzenlemede de oldukça etkilidir. International Dairy Journal'da yayınlanan çalışmadaki bulgular, yüksek tansiyona sahip bir grupta yapılan araştırmada sadece yoğurt tüketimi sayesinde tansiyonlarında düzelme sağladığını açıklıyor.
Süt yoğurdu içeriğinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve potasyum mineralleri sayesinde kan basıncını destekler. Buna ek olarak Hypertansion'da yayınlanan klinik çalışmaların belirttiği gibi içerdiği prebiyotikler de kan basıncını düşürmede yardımcı rol oynayabilir.
Muz
Karbonhidrat içeren gıdalar arasında sıkça tercih edilen muz, oldukça zengin bir potasyum kaynağıdır. Amerikan Kalp Derneği, tansiyonu 120/80 seviyesinin üzerinde bulunan yetişkin bireylerin muz gibi potasyum bakımından zengin gıdaları günlük beslenmelerine eklemeleri gerektiğini açıklamıştır.
Gün içerisindeki koşuşturmaca arasında muzu sadece soyarak yiyebilirsiniz ama tarifleri çeşitlendirmek isteseniz muzlu bir smoothie de sizin için bir seçenek olabilir.
Fasulye
Bitki bazlı protein olarak grubuna giren fasulye, kan basıncına sağlıklı etkileri olan magnezyum gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Ek olarak, hem çözünen hem de çözünmeyen lif içeriği sayesinde kan basınıncın konrtol altında tutulmasını destekler.
American Journal of Hypertension'da yayınlanan bir araştırmada, birçok bağımsız çalışmanın ortak sonucu olarak hipertansiyon tanısını konulup konulmadığına bakılmaksızın mercimek ve fasulye tüketmenin sistolik kan basıncı olarak adlandırılan kan damarlarındaki en yüksek basınç seviyesinde düşüş gözlendiği belirlenmiş. Çalışmanın detaylarında ise 10 haftalık bir süreçte günlük 1 öğün fasulye gibi diyet bakliyatlar tüketmenin sistolik kan basıncını 2.25 mmHg gibi önemli bir değerde düşürdüğü belirlenmiş.
Yaban mersini
Gün içerisinde yiyeceklerinize ekleyeceğiniz bir fincan yaban mersini, şeker içermeyen bir tatlandırıcıdan çok daha fazlasıdır. Yakın zamanda Journals of Gerontology'de yayınlanan bir makalede her gün düzenli olarak 1 fincan kadar yaban mersini tüketmenin sistolik kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu açıklamakta.
İçeriğinde bulunan lif, vitamin ve mineraller kalp damarlarında oluşabilecek hastalıkları önlemede yardımcı olur, genel sağlığını destekler. Bir polifenol olan ve tüm mavi-mor meyvelerde bulunan antosiyaninler sayesinde kan basıncı üzerinde olumlu etkileri vardır.
Yulaf
Tam tahıllar grubuna dahil olan yulaf ve benzerleri, sağlıklı bir kan basıncı seviyesini desteklemekte oldukça etkilidir. Rafine edilmiş tahılların aksine içerisinde tahılın üç bölümünü de (kepek, endosperm ve tohum) içeren yulaf yüksek besleyiciliğe sahiptir. Tam tahıllar, rafine edilmiş olanlara oranla daha fazla lif, mineral ve vitamin içerdiği gibi sağlık üzerindeki etkisi de belirgin ölçüde artış gösterir.
Lif açısından zengin olan kepekli tahılları bol miktarda tüketmek, bağırsak florasını düzenleyerek hipertansiyon riskini azaltır. Yulaf, içeriğinde bulunan Beta-glukan adında bir lif nedeniyle özellikle değerlidir. Bu tür lifler tüketmek hem büyük hem de küçük tansiyon üzerinde olumlu etkiler yaratır.