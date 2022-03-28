Tansiyonunuzu düzenleyecek 7 sağlıklı karbonhidrat

Kalp sağlığınızı korumak için karbonhidrat tüketmeniz önemlidir. Bu noktada her karbonhidratın diyete uygun olmadığını, yapay tatlandırıcı ve şekerlerin baş düşmanınız olduğunu unutmamakta fayda var.

Hurma

Hurmanın içeriğinde bulunan doğal şeker ve karamelimsi tadı sayesinde kimyasal şekerlere ve yapay tatlandırıcılara ihtiyaç duymadan şeker yeme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ek olarak, bu sağlıklı atıştırmalığı tüketmek kan basıncının sağlıklı bir seviyede kalmasını destekleyebilir. İçerdiği lif, potasyum ve magnezyum sayesinde hurma, kalp sağlığını düzenlemede katkı sağlar.

Tek başına tüketilebileceği gibi farklı tarifler için oldukça kullanışlı olan hurmalar, browni gibi tatlıların içerisinde veya doldurulmuş hurma şeklinde bir tatlı çeşidi olarak tüketilebilir.