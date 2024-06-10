Tartıdaki bu rakama dikkat! Yaz boyunca risk altında olanlar...

EGZERSİZ ŞART Düzenli egzersiz yapmanın, kilo kontrolü ve genel sağlık açısından önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Acar "Ancak, sıcak havalarda açık havada egzersiz yaparken dikkatli olunmalıdır. Erken saatlerde veya akşam serinliğinde yürüyüşler, yüzme gibi düşük etkili aktiviteler tercih edilmelidir. Vücut ısısının aşırı yükselmesini önlemek için sık sık dinlenilmeli ve gölgeli alanlar tercih edilmelidir" uyarısında bulundu.





DOKTOR KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Obezite hastalarının, yaz aylarında da düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini söyleyen Op. Dr. Acar, şöyle dedi: "Yaz aylarında artan sıvı kaybı ve yüksek sıcaklıklar, diyabet ve kalp hastalığı gibi eşlik eden rahatsızlıkları olan bireylerde ek sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, sağlık durumlarının yakından izlenmesi büyük önem taşır."



GÜNEŞLENİRKEN DİKKAT EDİN

GÜNEŞİN zararlı ışınlarına karşı koruyucu önlemler alınması gerektiğini de belirten Op. Dr. Acar, "Geniş kenarlı şapkalar, hafif ve açık renkli giysiler giymek, güneş kremi kullanmak ve doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Güneş yanıkları, cilt kanseri riskini artırabileceği gibi vücut ısısını da yükseltebilir" diye konuştu.