Tatil sürecinde yoğun ders programlarının yanı sıra uyku ve günlük rutinlerin tamamen değişmesinin çocukların psikolojik sağlığını etkileyebileceğini ifade eden uzmanlar, bu dönemin dengeli geçirilmesinin çocukların zihinsel ve duygusal gelişimi ile okulun ikinci dönemine uyum sağlaması açısından önem taşıdığını belirtiyor.

Klinik psikolog Buse Başakgil, tatillerin çocukların yalnızca derslerden uzaklaştığı değil aynı zamanda zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan yenilendiği önemli gelişim dönemleri olduğunu söyledi.

Okul tatillerinin çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan yenilenmesi için önemli bir fırsat olduğunu, tatilin akademik eksikleri tamamlama telaşıyla geçirilmesinin çocukların dinlenme ihtiyacını geri plana atabileceğini belirterek, "Dikkat edilmesi gereken nokta çocuğun akademik sorumluluklarından tamamen uzaklaştırılması değil, öğrenme ve dinlenme arasında sağlıklı bir denge kurulmasıdır. Tatilin başından sonuna kadar ders çalışmaya odaklanan bir program, çocuğun okul yaşamına yönelik motivasyonunu olumsuz etkileyebiliyor." dedi.

Başakgil, sürekli eksiklerini tamamlaması gerektiği mesajını alan çocuğun zamanla kendi yeterliliğini yalnızca akademik başarısı üzerinden değerlendirmeye başlayabileceğini aktararak, bu durumun başarısızlık kaygısı, performans baskısı, isteksizlik, erteleme davranışı ve okula yönelik olumsuz duyguların gelişmesine zemin hazırlayabildiğini anlattı.