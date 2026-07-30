Tatil dönüşü bel ve boyun ağrısı çekenler dikkat! Uzmandan korkutan uyarı: Meğer o hata fıtık ediyormuş!



"OMURGA SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HAREKET ŞART"

Omurga sağlığını korumanın en etkili yolunun düzenli hareket etmek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bozkurt, "Masa başında çalışanlar ekranlarını göz hizasında kullanmalı, bel desteği sağlamalı ve her saat başı kısa yürüyüşler yapmalıdır. Uzun yolculuklarda sık mola verilmesi, bel yastığı kullanılması ve ağır yüklerin dizler bükülerek kaldırılması omurgaya binen yükü önemli ölçüde azaltır" dedi.

"AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN"

Yaz aylarında ağrısız ve sağlıklı bir dönem geçirmek için basit önlemlerin büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Bozkurt, "Terliyken doğrudan klima veya rüzgâr karşısında kalmayın, ağır valizleri tek seferde taşımayın ve telefon ekranına uzun süre eğilerek bakmaktan kaçının. Dinlenmekle geçmeyen veya kola ya da bacağa yayılan ağrılarınız varsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun. Erken tanı ve doğru tedavi, omurga sağlığının korunmasında en önemli adımdır" diyerek sözlerini tamamladı.

