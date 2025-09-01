Tatil sonrası sindirim sorunları mı yaşıyorsunuz? Her lokmanız bağışıklığınızı etkiliyor

'İŞLENMİŞ VE YÜKSEK ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURUN' İşlenmiş ve yüksek şekerli gıdaların bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kocaman, şu bilgileri paylaştı: "Her lokmamız bağırsak sağlığımız üzerinde iz bırakır. Özellikle işlenmiş ve şekerli gıdalar olumsuz etkileriyle öne çıkar. Bağırsak floramızın dostu olan besinler olduğu gibi düşmanı olan yiyecekler de vardır. İşlenmiş gıdalar ve yüksek şeker içeren yiyecekler bağırsaklarımızdaki dengeyi bozarak sağlığımızı olumsuz etkiler. Aşırı şeker tüketimi, zararlı bakterilerin ve mantarların çoğalmasına zemin hazırlar, faydalı bakterilerin sayısını azaltır. Bu durum bağırsak florasının dengesini bozarak sindirim sorunlarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve iltihabi süreçlerin artmasına yol açabilir. Hazır paketli yiyecekler, fast-food ürünler ve aşırı şekerli içecekler bağırsaklarımızda zararlı mikroorganizmaların hakimiyetini artırırken, uzun vadede obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik sorunları da tetikler."

'SEYAHATLER VE SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER' Tatil veya yolculuk sırasında bağırsak sağlığının dengesizleşebileceğine değinen Prof. Dr. Kocaman, "Uzun yolculuklar ve tatiller sırasında beslenme düzeni, uyku, hareket alışkanlıkları değişir. Hazır ve işlenmiş gıdaların daha fazla tüketilmesi, az su içilmesi, stres ve hareketsizlik bağırsak florasının dengesini bozabilir. Ayrıca, farklı şehir ya da ülkelerdeki yiyecek ve sular, bağırsakların alışık olmadığı mikroorganizmalar içerdiğinden sindirim sorunlarına, kabızlık veya ishale yol açabilir. Yolculukta dışarıda sık beslenmek, hızlı tüketilen yiyeceklere yönelmek ve hijyen kurallarına dikkat etmemek bağırsak sağlığını olumsuz etkiler. Eller yıkanmadan tüketilen gıdalar ya da güvenilir olmayan yiyecekler, zararlı mikroorganizmaların bağırsaklara ulaşmasına neden olabilir. Bu yüzden taze ve dengeli beslenmeye özen göstermek, yeterli sıvı almak ve hijyene dikkat etmek gerekir. Seyahat sonrası bağırsak sağlığını toparlamak için lifli gıdalar (sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar) tercih edilmelidir. Yoğurt, kefir ve fermente sebzeler gibi probiyotik ve prebiyotik besinler faydalı bakterileri destekler. Ayrıca, bol su içmek, hafif egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak iyileşme sürecini hızlandırır" dedi.