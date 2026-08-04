Tatil yolunda gizli tehlike! Bacağınızda bu belirtiler varsa yola devam etmeyin...

Yaz aylarında tatil ve seyahatlerin artmasıyla birlikte uzun yolculuklar da beraberinde bazı sağlık risklerini getiriyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat İlkar Gelişen, uzun süre hareketsiz kalmanın bacak toplardamarlarında pıhtı oluşumuna yol açabileceğini belirterek alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.



"VENÖZ YETMEZLİĞİ OLANLARDA RİSK 5,3 KAT DAHA FAZLA"

Dört-beş saatten uzun süren uçak, otobüs veya otomobil yolculuklarında bacak toplardamarlarında pıhtı gelişebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Gelişen, "Sağlıklı kişilerde risk daha düşük olsa da venöz yetmezliği bulunan kişilerde pıhtı oluşma riski normal bireylere göre yaklaşık 5,3 kat daha fazladır. Bacak ana toplardamarlarında gelişen pıhtıya derin ven trombozu, yüzeyel toplardamarlarda gelişen pıhtıya ise tromboflebit adı verilir" dedi.



"BAZI HASTALARDA RİSK DAHA DA YÜKSELİYOR"

Pıhtı oluşumu açısından bazı kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Gelişen, "Uzun süre hareketsiz kalınan ortopedik, beyin ve karın ameliyatları sonrasında, kanser hastalarında ve tedavi sürecinde, lohusalık döneminde bulunanlarda ve doğum kontrol hapı gibi hormon tedavisi kullanan kişilerde pıhtı riski daha yüksektir" diye konuştu.



"BACAKTA KIZARIKLIK VE ŞİŞLİK VARSA VAKİT KAYBETMEYİN"

Uzun yolculuk sırasında veya sonrasında bacakta kızarıklık, ağrı ve şişlik gelişmesi halinde derin ven trombozu veya tromboflebit açısından değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gelişen, "Bacaklarda oluşan pıhtının koparak akciğere gitmesi pulmoner emboliye neden olabilir. Pulmoner emboli, ölüm riski yüksek ve acil müdahale gerektiren ciddi bir tablodur. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" açıklamasında bulundu.



"BOL SU TÜKETİN, DÜZENLİ HAREKET EDİN"

Uzun yolculuklarda alınacak basit önlemlerin pıhtı riskini önemli ölçüde azaltabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Gelişen, "Yolculuk boyunca bol sıvı tüketilmeli, mümkünse her 1-2 saatte bir 3-5 dakika yürüyüş yapılmalı ve otururken ayak bileği ile bacak egzersizleri uygulanmalıdır. Venöz yetmezliği bulunan kişilerin seyahat sırasında kompresyon çorabı kullanması da pıhtı riskini azaltan etkili yöntemlerden biridir" dedi.



"VARİS ŞİKâYETLERİNİ İHMAL ETMEYİN"

Uzun süre oturduğunda veya ayakta kaldığında ayak bileklerinde şişlik gelişen kişilerin venöz yetmezliği açısından Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanına başvurması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Gelişen, "Bacaklarında varis olduğunu düşünen veya yeşil-mavi damar görünümü bulunan kişilerin ağrı ya da ödem olmasa bile muayene olması önemlidir. Yaz aylarında güvenli ve sağlıklı bir yolculuk geçirmek isteyen kişilere damar sağlığını da kapsayan check-up yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.