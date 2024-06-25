Tatilde alınan kilolardan kurtulun! Zayıflamak için en etkili beslenme şekli...

SU İÇMENİN "EN GÜZEL DETOKS" OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Uzman Diyetisyen Gizem Akgül, insanların tatil sonrası yeterli ve dengeli beslenmeye adapte olabilmeleri için yapmaları gerekenleri şöyle sıraladı:

"Bence tatil sonrası en güzel detoks; lif içeriği yüksek, renkli sebzeler ve meyvelerin yer aldığı bir beslenme programını hayata adapte edebilmek. Ne yapabiliriz? Biraz daha akşam yemeklerini hafif geçirmek, bunu salatalar ve sebzelerle zenginleştirmek, özellikle hayvansal gıda içeren ürünleri, kırmızı eti birazcık daha azaltmak hatta birkaç gün tüketmemek, belki onun yerine beyaz etin olduğu, bitkisel protein kaynağı olan kurubaklagillerin yer aldığı bir beslenme programını oturtturabilmek. Porsiyonları biraz azaltmak. Özellikle çok uzun süre aç kalmamak, 3-4 saatte bir beslenmek ama beslenirken de biraz daha bağırsak floramızı iyi beslemek adına lif içeriği yüksek yemekler hazırlamak. Çünkü bu dönemde bağırsaklarımız gerçekten çok etkileniyor."

Akgül, özellikle şeker ve hayvansal etlerin çok tüketilmesi sonrasında sindirim sistemini rahatlatmak adına probiyotik içeren kefir ve yoğurt gibi ürünlerin tercih edilebileceğini anlattı.

Bayramda, misafirliklerde çay ve kahve ikramları da çok olabildiğinden su tüketiminin biraz azabildiğini belirten Akgül, en güzel detoksun su içmek ve lifli beslenmek olduğunu vurguladı. Akgül, tüketimi artırmak için suyun içerisine mevsim meyveleri, nane veya limon gibi malzemeler konularak lezzetli sular hazırlanmasını önerdi.