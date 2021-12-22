Tatlı badem yağının faydaları nelerdir? Tatlı badem yağı ne işe yarar?

Tatlı badem yağı, badem ağacından elde edildiği için cilt üzerinde kullanıma oldukça uygundur. Tatlı badem yağında bulunan en önemli dört besin değeri E vitamini, A vitamini, omega-3 yağ asitleri ve çinkodur. Her besinin belirli bir işlevi vardır. Badem yağı, cildin nem kaybını önleyen ve daha fazla nem tutmasını sağlayan özellikleri nedeniyle cilt için mükemmel bir üründür. Yağın bu nemlendirici özellikleri aynı zamanda cildinizin ve saçlarınızın iyileştirilmesine yardımcı olur.

Tatlı Badem Yağının Faydaları

Tatlı badem yağı ne işe yarar sorusuna verilebilecek birçok cevap vardır. Çevresel faktörler, stres, kolajen kaybı nedeniyle oluşan kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri cildinizin kalitesini azaltabilir. Tatlı badem yağı, yaşlılık belirtileri ile savaşmanızda etkili bir takviyedir. İçerisinde, cildin korunmasına yardımcı olan güçlü bir antioksidan olan E vitamini bulundurur.

Cildinizi genç tutmaktan sorumlu bir protein olan kolajen, cildin altında eşit bir dolgu tabakası oluşturur. Yaşlandıkça, cildin incelmesi ve altındaki kolajen dolgusundaki düzensizlikler nedeniyle ince kırışıklıklar ortaya çıkmaya başlar. Tatlı badem yağındaki E vitamini, kolajenin gelişmesi için gereken amino asitleri sağlayabilir. Böylece cildiniz zamanla daha genç ve sağlıklı kalır.

Tatlı badem yağı saçlarınızın çabuk uzamasına yardımcı olur. Kırıkları gidermeyi sağlar. Besleyici özelliği ile saçlarınıza nem depolar.

Tatlı Badem Yağının Cilde Faydaları

Tatlı badem yağının faydalarının en başında, saçlarınızı ve cildinizi nemlendirmesi gelir. Badem yağının en önemli özelliklerinden biri, cildinizde yağlılık hissi bırakmadan bakım yapabilmesidir. Birçok yağın aksine, cilt tarafından çok çabuk emilir.

Yağın yumuşatıcı özelliği, nem deposu olduğunu gösterir. Cildin nem seviyesini dengede tutar, yaraları iyileştirir, renk ve dokuyu dengeler. Ayrıca kalıcı yara izlerini, çatlakları, sivilce lekelerini pürüzsüzleştirmeye ve görünümlerini hafifletmeye yardımcı olur.

Vücudunuz, cildin korunması için önemli olan sebum adı verilen yağlı bir madde üretir. Bununla birlikte, cildiniz çok fazla sebum üretiyorsa, kiri kolayca hapsedebilir, gözenekleri tıkayabilir ve muhtemelen akne ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Tatlı badem yağının cilde faydalarından biri de, kiri ve fazla yağı temizleyerek gözeneklerinizi arındırmasıdır. Tıkanmış gözenekleri açar ve temiz tutar. Kuru ciltlerin en önemli problemi hassasiyet ve kaşıntıdır. Tatlı badem yağı ise cilt kuruluğuna yardımcı olabilir. Bu yağda bulunan asitler cilde nem depolar, E vitamini ise tahrişi yatıştırır.

Tatlı Badem Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Tatlı badem yağının besleyici özelliklerinden yararlanan sadece cildiniz değildir. Bu yağ saçınızı yumuşatabilir ve güçlendirebilir. Tatlı badem yağının saça faydaları nelerdir diyorsanız, B-7 vitamini ve biotin bakımından zengindir. Bu nedenle saçlarınızı, tırnaklarınızı sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olur. Ayrıca doğal bir SPF 5 ile saçınızı güneş hasarından korumanıza yardımcı olabilir.

Tatlı badem yağını saç derisi tedavisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Antibakteriyel ve mantar öldürücü özellikleri, kepeğe neden olan mayayı dengelemede etkili olmasını sağlar.

Saç derisi tarafından kolayca emilir, bu nedenle saç köklerine bakım yapmada oldukça başarılıdır. Ayrıca yıpranmış saçlarınızı badem yağı ile iyileştirebilirsiniz. Tatlı badem yağı, saçınızdaki boşlukları hücresel düzeyde doldurabilir. Bu, saçınızın pürüzsüz hale gelmesini, kolay taranmasını ve şekillendirilmesini sağlar.

Tatlı badem yağı saçınızın uzamasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda saçlarınızı güçlendirir ve kırık uçların meydana gelmesini engeller. Bu faydalı yağ, doğal bir antioksidan kaynağı olan yüksek miktarda E vitamini içerir. Antioksidanlar saçınızın etrafındaki çevresel stresle mücadele ettiğinden dolayı, saçlarınız daha genç ve sağlıklı görünür.

Tatlı Badem Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Tatlı badem yağını doğrudan saçınıza sürebilirsiniz. Uygulamadan önce avuçlarınız arasında az miktardaki yağı ovalayabilirsiniz. Parlaklığı ve yumuşaklığı artırmak istiyorsanız, saçınızın uçlarına özellikle dikkat etmelisiniz. Tatlı badem yağını, yıkanmış hafif nemli saçlarınıza masaj yaparak iyice yedirmelisiniz. Kurumasını bekledikten sonra sonucu görebilirsiniz.

Tatlı badem yağını saç bakım maskesinde de kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığındaki 3 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını, 3 tatlı kaşığı tatlı badem yağını, bir muzu ve bir kaşık balı karıştırarak saç maskesi yapabilirsiniz. Bu besleyici saç maskesini temiz, kuru saça uygulayın ve 40 dakikaya kadar bekletin. Daha sonra ılık su ile durulayın, farkı görebilirsiniz. Özellikle elektriklenen saçlara sahipseniz, daha yatışmış, yumuşak, nemli, esnek ve güçlü olduklarına şahit olabilirsiniz.