Tatlı krizlerini bitiren o besin! Kan basıncını düşürüp tokluk sağlıyor...

Yazın vazgeçilmezi karpuz cildi yeniliyor, tokluk hissi vermesi sayesinde kilo kontrolüne yardımcı oluyor, kanser ve kalp krizi riskinin azaltılmasında rol oynuyor. Üstelik sadece meyvesi değil çekirdekleri bile faydalı. Çekirdekleri de kolesterolü düşürüyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 08:31 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarında en sık tüketilen meyvelerden biri olan karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Antioksidan deposu kapuzu düzenli olarak tüketmek kan basıncını düzenliyor, lifli yapısı ile sindirim sistemini destekliyor. İçeriğindeki aminoasitler sayesinde vücuttaki iltihabın atılmasına katkıda bulunan karpuzun çekirdekleri de kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Uzman Diyetisyen Betül Merd, karpuzun binbir derde deva faydalarını anlattı. İşte karpuzun 8 önemli faydası:





1 - BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasında etkilidir. Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılamaktadır. Potasyum, A ve B6 vitaminleri ile diğer vitamin ve mineralleri de içermektedir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudun demiri emmesine yardımcı olmaktadır. A vitamini ise cilt ve göz sağlığı için önemlidir. Karpuz ayrıca kan basıncını düşürmekte ve potasyum açısından zengin olduğu için sinir sistemini desteklemektedir. Ayrıca proteinleri parçalamaya yardımcı olan ve bağışıklık sistemi ile sinir sisteminin işlevlerini güçlendiren B6 vitamini açısından da zengindir.