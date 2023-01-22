Tedavi edilmezse hastalıkları beraberinde getiriyor! Bu hastalık şekeri tetikliyor...

'UYUMA POZİSYONU ÇOK ÖNEMLİ'

Uykuda solunum bozuklukları sıkıntısının en sık sırt üstü pozisyonlarda meydana geldiğine işaret eden Bodur, "Dilin pozisyonu uykuda geriye doğru yer değiştirince solunum yolunda daralma veya tıkanma meydana gelebilmektedir. Hastalarımıza önlem amaçlı pozisyon eğitimleri vermekteyiz. Obez olan vatandaşlarımız tedavi edilmezse solunum sıkıntısı zamanla gündüz de olur. Gündüz de bu hasta uyuklamakta ve morbid obezite meydana gelebilmekte, şeker hastalığı ve dolaşım bozuklukları da giderek şiddetlenmektedir. Biz uyku apnesi olan hastalarımıza tanı sonrası endikasyon halinde uygun bir solunum destek cihazını veriyoruz. 2022 Ekim ayından beri hasta almaya başladık. Diğer bölgelerden de uyku merkezi talebi nedeniyle hastalar da geliyor. Buraya Ege Bölgesi'nden de gelen hastalarımız oldu" ifadelerini kullandı.



SOLUNUM BOZUKLUKLARININ PEK ÇOK NEDENİ VAR

Uykuda solunum sorununun tedavisinin mümkün olduğunu ifade eden Bodur, halk arasında 'Karabasan çökmesi' olarak bilinen durumun da uykuda solunum yetmezliğine bağlı olabileceğini dile getirerek, şunları söyledi: "Uykuda solunum bozukluklarının pek çok alt nedenleri var; Uyku terörü ve uyurgezerlik gibi. Fakat bizim üzerinde durduğumuz konu uykuda solunum yetmezliğidir. Yani uykuda hava yolu pasajındaki darlığa bağlı oksijen düşüklüğüdür.