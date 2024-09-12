Tehlike yayılıyor! Bu virüs anneden bebeğe geçiyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, "Sivrisineklerden insanlara geçen Batı Nil virüsü, normalde insandan insana bulaşmaz. Ancak doğum ve emzirme ile anneden bebeğe geçebileceği gibi nadiren organ nakli ve kan transfüzyonu ile bulaşabileceği de unutulmamalıdır" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:17 PAYLAŞ ABONE OL

nfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Duran Tok, Batı Nil virüsü hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Tok, Batı Nil virüsü hastalığının sivrisineklerin sokması ile bulaşan, asemptomatik seyirden, ciddi nörolojik hastalıklara ve ölümlere kadar geniş yelpazede klinik tablolarla seyredebilen viral bir hastalık olduğunu söyledi.

'DÜNYA GENELİNE YAYILMA RİSKİ VAR' Culex türüne dahil olan sineklerin ısırığıyla memelilere bulaşan Batı Nil Enfeksiyonu'nun ana kaynağının kuşlar olduğunun altını çizen Doç. Dr. Tok, "Kuşlardan kan emen sivrisinekler virüsü kuşlardan alarak insanlara ve hayvanlara bulaştırmaktadır. Kuşlardan tekrar sivrisineklere, sivrisineklerden de kuşlara bulaşabilen virüsün göçmen kuşlar ile dünya geneline yayılabileceği düşünülmektedir. İnsandan tekrar sivrisineklere bulaşması ise söz konusu değildir. Ancak insandan insana bulaşma normalde olmasa da virüsün; doğum ve emzirme ile anneden bebeğe geçebileceği gibi nadiren organ nakli ve kan transfüzyonu ile bulaşabileceği de unutulmamalıdır" diye konuştu.