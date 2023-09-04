Tek başına Omega-3 deposu! Yoğurdun içine bir kaşık yetiyor: Hormonları dengeliyor, bağırsakları tertemiz yapıyor

Yoğurtunuza ekstra bir lezzet, doku ve besin takviyesi sağlayan keten tohumu, aynı zamanda bedeniniz için de aradığınız sağlıklı seçeneklerden biri olabilir. Öğütülmüş keten tohumu, yoğurtta bulunmayan fındıksı bir tat, çiğneme dokusu ve besinsel faydalar sağlayabilir. Yoğurt ve keten tohumu kombinasyonu vücudunuzun dengeli ve sindirim sisteminizin düzenli kalmasına yardımcı olabilir. İşte yoğurt ve keten tohumu karışımının faydaları…
"DAHA KOLAY EMİLİM SAĞLIYOR"
Yoğurt dengeli beslenme kaynaklarından biri olarak günlük tüketimin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. 240 gramlık yoğurtta 200 kalori, 8 gram protein, 7,5 gram yağ, 11 gram karbonhidrat ve çeşitli temel vitamin ve mineraller bulunuyor.
Bu besini daha da faydalı hale getirmek çoklu doymamış yağlar da sağlamak için yoğurdunuza bir çorba kaşığı taze öğütülmüş keten tohumu ekleyin. Besin maddeleri daha kolay emildiği için bütün keten tohumu yerine öğütülmüş tohum kullanın. Besin değerlerini kaybetmemek için keten tohumunu her kullandığınızda öğütün veya buzdolabında sıkıca kapalı olarak saklayın.
"OMEGA - 3 DEPOSU KALBİNİZİ KORUYOR"
Temel omega-3 çoklu doymamış yağlar vücudunuzun, özellikle de gözlerinizin, beyninizin, kalbinizin, kan damarlarınızın ve bağışıklık sisteminizin sağlığında çok önemli bir rol oynar.
Günlük beslenme sisteminde omega-3 yağ kaynaklarının az olduğu düşünülürse, oldukça hayati kaynaklardan biri olarak bu takviye sağlıklı beslenmeye de ilk adımınız olabilir.
Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'ne göre keten tohumu, kalp hastalığını önlemeye, kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye ve beyninizin ve bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasını sağlamaya yardımcı olabilecek en zengin alfa-linolenik asit kaynaklarından biri.
"SAĞLIKLI LİF KAYNAĞI"
Yoğurdun kendisi herhangi bir lif içermemesi sebebiyle bu karışım, keten tohumuyla birlikte bir lif kaynağına dönüşebiliyor. USDA'ya göre bir çorba kaşığı keten tohumu 1,9 gram toplam lif içeriyor.
Mayo Clinic'e göre; diyetinizde yeterli miktarda lif tüketmek kan şekerinin kontrol edilmesine, kolesterolün düşürülmesine ve sindirim sağlığının uygun şekilde korunmasına yardımcı olur.
Lif ayrıca suyu emer ve kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilir. Yemekten hemen sonra sağlıksız atıştırmalıklar aramak yerine bir fincan yoğurtla doyabilirsiniz.
"SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR, BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Bağırsaklar ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişki, yeni verilerle birlikte ispatlandı. Bu nedenle bağışıklık fonksiyonlarında önemli rol oynayan bağırsak florasını desteklemek, büyük önem taşıyor
2012 yılında "ISME Journal" dergisinde yayınlanan bir araştırma, fırsatçı bir Enterobacter türünün bir adamın morbid obezitesine katkıda bulunduğunu öne sürdü. Bu nedenle bağırsak sistemindeki zararlı bakterilerin artışı büyük riskler barındırıyor olabilir.
Tam tahıllar ve yoğurt gibi probiyotikler içeren yüksek lifli bir diyet, Enterobakteri ortadan kaldırmaya yardımcı oldu ve aynı zamanda önemli miktarda kilo kaybına da yol açtı.
"HORMONAL DENGEYİ YENİDEN SAĞLIYOR"
Keten tohumu, vücudunuzdaki hormon seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilecek fitoöstrojenler olan lignanların en zengin kaynağıdır. Linus Pauling Enstitüsü'ne göre lignanlar östrojeninizin çok yüksek veya çok düşük olmasının etkilerinin önlenmesine yardımcı olabilir ve osteoporozun ve menopozun yan etkilerinin tedavisinde yardımcı olabilir.
İnsanlar fitoöstrojenleri farklı şekilde işleyebilir ve farklı etkiler yaşayabilir. Hormon ve ilaç işleme üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle, meme, rahim veya prostat kanseri gibi hormona duyarlı bir kanser için tedavi görüyorsanız doktorunuz diyetinizde keten tohumunu sınırlamanızı önerebilir.