Tek başına Omega-3 deposu! Yoğurdun içine bir kaşık yetiyor: Hormonları dengeliyor, bağırsakları tertemiz yapıyor

Yoğurtunuza ekstra bir lezzet, doku ve besin takviyesi sağlayan keten tohumu, aynı zamanda bedeniniz için de aradığınız sağlıklı seçeneklerden biri olabilir. Öğütülmüş keten tohumu, yoğurtta bulunmayan fındıksı bir tat, çiğneme dokusu ve besinsel faydalar sağlayabilir. Yoğurt ve keten tohumu kombinasyonu vücudunuzun dengeli ve sindirim sisteminizin düzenli kalmasına yardımcı olabilir. İşte yoğurt ve keten tohumu karışımının faydaları…

"DAHA KOLAY EMİLİM SAĞLIYOR"

Yoğurt dengeli beslenme kaynaklarından biri olarak günlük tüketimin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. 240 gramlık yoğurtta 200 kalori, 8 gram protein, 7,5 gram yağ, 11 gram karbonhidrat ve çeşitli temel vitamin ve mineraller bulunuyor.

Bu besini daha da faydalı hale getirmek çoklu doymamış yağlar da sağlamak için yoğurdunuza bir çorba kaşığı taze öğütülmüş keten tohumu ekleyin. Besin maddeleri daha kolay emildiği için bütün keten tohumu yerine öğütülmüş tohum kullanın. Besin değerlerini kaybetmemek için keten tohumunu her kullandığınızda öğütün veya buzdolabında sıkıca kapalı olarak saklayın.