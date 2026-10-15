Tek bir gıdadan mucize beklemeyin: Sağlıklı yaşam modeli kadın sağlığını korumada kilit rol oynuyor!

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alırken hastalıktan korunmada yaşam tarzı alışkanlıkları da önemli bir rol oynuyor. Genetik ve hormonal faktörler değiştirilemese de sağlıklı kilonun korunması, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme gibi alışkanlıklar meme kanseri riskinin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor. Bu noktada sofralarda tercih edilen besinlerin içeriği de önem kazanıyor.

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, tek bir besini meme kanserinden koruyor olarak görmenin doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, "Asıl önemli olan, besinleri dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme modelinin parçası haline getirmektir" diye konuştu.

Diyetisyen Özbay, konuyla ilgili şu önerilerde bulundu.