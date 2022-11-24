Tek bir meyve tüm damarlarınızı yenileme gücüne sahip! Kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Yüksek kolesterole sahip olmak sizi kalp hastalığı veya inme gibi bir dizi tehlikeli durumla karşı karşıya bırakabilir. Kanınızda kolesterol olarak bilinen yağlı bir madde çok fazla olduğunda ortaya çıkıyor. Zamanla bu birikerek damarlara tıkanmalara sebep olur.
Birçok durumda, yüksek kolesterol, sağlıksız beslenme, yeterince egzersiz yapmama, kötü alışkanlıklar gibi yaşam tarzı faktörleri öne çıkıyor. Bu nedenle, yediklerinize dikkat etmenin kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği yaygın olarak kabul edilen bir durum.
"LDL KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMENİN EN DOĞRU YOLU..."
Beslenme Uzmanı TJ Waterfall, yediklerimizin kolesterol seviyelerini doğrudan etkilediğini, özellikle çoğu insanın, arterleri tıkayan ve ateroskleroz riskinin artmasıyla ilişkili olarak "kötü tip" olarak bilinen ve düşük yoğunluklu olan lipoprotein olan LDL kolesterolü düşürmenin yollarını araması gerektiğini belirtti.
Et, peynir ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde bol miktarda bulunan doymuş yağ, LDL kolesterolü yükseltir, bu nedenle hayvansal ürünlerin alımını en aza indirmek, kolesterolü düşürmenin ilk mantıklı adımdır.
"ÇÖZÜNÜR LİF YÖNÜNDEN ZENGİN BESLENME"
Tüm bu önerilerin yanı sıra Waterfall, LDL kolesterolü aktif olarak azalttığı bilinen gıdaların alımını aynı anda artırarak bir adım daha ileri gidebileceğinizi belirtiyor. Bu şekilde tüketilebilecek bir tür gıda, çözünür lif bakımından da oldukça yüksek.
Bu durumun, sindirim sistemindeki kolesterolü bağlamaya yardımcı olarak ve onu dolaşıma girmeden vücuttan dışarı sürüklediğini söyleyen Waterfall, özellikle çözünür lif içeriğinin yüksek bir gıda olan "üzümleri" tavsiye etti.
"ÇALIŞMALAR ÜZÜMÜN ETKİSİNİ DESTEKLİYOR"
Çeşitli araştırmalarla desteklenen bu durum, 2021 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan bir makale ile desteklendi. Üzüm tozunun kolesterol seviyeleri üzerindeki etkisinin ele alındığı bu çalışmada, sağlıklı yetişkinlere dört hafta boyunca her gün 46 gram üzüm tozu verildi.
Sonuçta, üzüm tozu tüketiminin, toplam kolesterolü %6,1 ve yüksek yoğunluklu lipoproteinin kolesterolü %7,6 oranında önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.
Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü yüzde 5,9 ve toplam safra asidini yüzde 40,9 oranında düşürme eğilimi de vardı.Sonuç olarak, üzüm tozu tüketimi bağırsak mikrobiyomunu ve kolesterol/safra asidi metabolizmasını önemli ölçüde değiştirmişti.
"KIRMIZI ÜZÜMLERİN ETKİSİ YÜKSEK"
2015 yılında Food and Function dergisinde yayınlanan başka bir çalışma ise, kırmızı üzümlerin özellikle kolesterolü düşürmede beyaz üzümlerden daha etkili olduğunu buldu. Bu çalışmanın sonuçları, kırmızı üzüm meyvesinin tamamının tüketilmesinin, hiperlipidemik yetişkin insanlarda beyaz üzümlere kıyasla daha güçlü anti-oksidatif ve hipolipidemik etkilere sahip olduğunu gösteriyor.
Bu nedenle, kırmızı üzümün bütün meyvesi, yalnızca oksidatif stresle ilişkili metabolik bozuklukları önlemek için değil, aynı zamanda özellikle hiperlipidemik yetişkin insanlarda kolesterolle ilişkili kardiyovasküler hastalıkları önlemek için mükemmel bir meyve seçimi olabilir.