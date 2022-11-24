Tek bir meyve tüm damarlarınızı yenileme gücüne sahip! Kolesterol diye bir şey bırakmıyor

Meyveler, birçok vitamin ve mineralin yanı sıra kolesterolün kanda emilimini azaltan çözünür lif yönünden de oldukça zengindir. Bu sayede ilerleyen dönemlerde yaşayabileceğiniz kalp ve damar rahatsızlıkları, inme gibi hayatı tehdit eden hastalıklara karşı meyvelerle korunma sağlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:16 PAYLAŞ ABONE OL

Yüksek kolesterole sahip olmak sizi kalp hastalığı veya inme gibi bir dizi tehlikeli durumla karşı karşıya bırakabilir. Kanınızda kolesterol olarak bilinen yağlı bir madde çok fazla olduğunda ortaya çıkıyor. Zamanla bu birikerek damarlara tıkanmalara sebep olur. Birçok durumda, yüksek kolesterol, sağlıksız beslenme, yeterince egzersiz yapmama, kötü alışkanlıklar gibi yaşam tarzı faktörleri öne çıkıyor. Bu nedenle, yediklerinize dikkat etmenin kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği yaygın olarak kabul edilen bir durum.

"LDL KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMENİN EN DOĞRU YOLU..." Beslenme Uzmanı TJ Waterfall, yediklerimizin kolesterol seviyelerini doğrudan etkilediğini, özellikle çoğu insanın, arterleri tıkayan ve ateroskleroz riskinin artmasıyla ilişkili olarak "kötü tip" olarak bilinen ve düşük yoğunluklu olan lipoprotein olan LDL kolesterolü düşürmenin yollarını araması gerektiğini belirtti. Et, peynir ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde bol miktarda bulunan doymuş yağ, LDL kolesterolü yükseltir, bu nedenle hayvansal ürünlerin alımını en aza indirmek, kolesterolü düşürmenin ilk mantıklı adımdır.