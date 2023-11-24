Telefon kullanımında yapılan en büyük hata! Boyun fıtığına yol açabilir...

Son yıllarda giderek daha fazla hayatımızda yer eden telefonların yanlış kullanımına dair uyarılarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, yanlış kullanımın boyun fıtığına bile yol açabileceğini belirtti. Boyun ağrısına karşı neler yapılabileceğini de anlatan uzman, bilinçsiz yapılan masajın ise tehlikeli olabileceğini söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:40 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si ile yüzde 70'inin yaşamlarının bir evresinde boyun ağrısı yaşayacağının tahmin edildiğini dile getiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, "Boyun tutulması ise; günümüzde oldukça sık yaşanan ve genellikle tehlikeli olmamasına rağmen yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Boyun kaslarının ani tutulması ile ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

ARKASINDA CİDDİ BOYUN FITIKLARI OLABİLİR Boyun tutulmalarının büyük çoğunluğu önemsiz ve basit sorunlar olsa da bazılarının ciddi sıkıntılara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Berna Tander, boyun tutulmasına yol açan sebepleri şöyle açıkladı: "Boyundaki omurlar ön tarafa doğru kavis yaparak şekillenmektedir. Bu yapılar başımızı sağa, sola, yukarı ve aşağı çevirmemizi sağlar. Boyun bölgesini zorlayıcı bir pozisyonda uzun süre kalmak, gün içerisinde cep telefonu ile sürekli konuşmak, ekrana bakmak, stres altında çalışmak, boyun düzleşmeleri, araç kullanırken ani fren yapmak ya da spor yaparken omurgaya, kaslara zarar verecek hareketler yapmak gibi nedenler sayılabilir. Daha ciddi boyun tutulmaları nedenleri ise; travmalar, araç içi veya dışı trafik kazaları, romatizmal hastalıklar ve ciddi boyun fıtıkları vb. durumlar olarak sıralanabilir."