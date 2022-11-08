Tembel bağırsak sorunu diye bir şey kalmıyor! İşte kabızlığı bitiren o besin...

Soluk soğanlı ve uzun yeşil saplı bir bitki olan rezene, yemeklere lezzet katmak için kullanılır. Bu bitkinin lif içeriği kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve sindirim sistemindeki düzenlilik geliştirir. Rezene ayrıca sindirim sisteminizdeki düz kasları gevşeten bir antispazmodik ajan içerir. Bu eylem şişkinlik, gaz ve kramp gibi olumsuz sindirim semptomlarını azaltabilir.

KEFİR

Kefir, süte kefir "taneleri" eklenerek yapılan kültürlü bir süt ürünüdür. Bu "taneler, maya ve bakterilerin sütle karıştırılmasından kaynaklanır ve sindirime yararları olduğu görülmektedir. Yoğurttaki probiyotikler gibi kefir kültürleri de laktozun sindirilmesine yardımcı olarak şişkinlik, kramp ve gaz gibi laktoz intoleransı ile ilişkili bazı olumsuz yan etkileri azaltır. Birçok çalışmada kefir, sağlıklı, sindirimi iyileştiren bağırsak bakterilerinde artışa ve zararlı bakterilerde eş zamanlı düşüşe neden oldu. Kefir tüketimi aynı zamanda bağırsaklarınızdaki inflamasyonun azalmasıyla da ilişkilendirilmiştir, bu da sindirim sürecini daha da iyileştirir.