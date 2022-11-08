Tembel bağırsak sorunu diye bir şey kalmıyor! İşte kabızlığı bitiren o besin...

YOĞURT
Yoğurt, tipik olarak laktik asit bakterileri tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan, bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakteriler olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterileri içerir. Probiyotikler bağırsağınızda doğal olarak bulunurken, yoğurt gibi yiyeceklerle alımınızı artırmak sindirimi kolaylaştırabilir. Probiyotikler şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Ayrıca laktozun veya süt şekerinin sindirimini iyileştirdiği de gösterilmiştir. Ancak her yoğurt probiyotik içermez. Alışveriş yaparken mutlaka paketin üzerinde "canlı ve aktif kültürler" olup olmadığına bakın.
ELMA
Elmalar, çözünür bir lif olan zengin bir pektin kaynağıdır. Pektin, ince bağırsağınızda sindirimi atlar ve daha sonra kolonunuzdaki dost bakteriler tarafından parçalanır. Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir.
REZENE
Soluk soğanlı ve uzun yeşil saplı bir bitki olan rezene, yemeklere lezzet katmak için kullanılır. Bu bitkinin lif içeriği kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve sindirim sistemindeki düzenlilik geliştirir. Rezene ayrıca sindirim sisteminizdeki düz kasları gevşeten bir antispazmodik ajan içerir. Bu eylem şişkinlik, gaz ve kramp gibi olumsuz sindirim semptomlarını azaltabilir.
KEFİR
Kefir, süte kefir "taneleri" eklenerek yapılan kültürlü bir süt ürünüdür. Bu "taneler, maya ve bakterilerin sütle karıştırılmasından kaynaklanır ve sindirime yararları olduğu görülmektedir. Yoğurttaki probiyotikler gibi kefir kültürleri de laktozun sindirilmesine yardımcı olarak şişkinlik, kramp ve gaz gibi laktoz intoleransı ile ilişkili bazı olumsuz yan etkileri azaltır. Birçok çalışmada kefir, sağlıklı, sindirimi iyileştiren bağırsak bakterilerinde artışa ve zararlı bakterilerde eş zamanlı düşüşe neden oldu. Kefir tüketimi aynı zamanda bağırsaklarınızdaki inflamasyonun azalmasıyla da ilişkilendirilmiştir, bu da sindirim sürecini daha da iyileştirir.
CHIA TOHUMLARI
Chia tohumları, tüketildiğinde midenizde jelatin benzeri bir madde oluşturmalarına neden olan mükemmel bir lif kaynağıdır. Prebiyotik gibi çalışırlar, bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin büyümesini desteklerler ve sağlıklı sindirime katkıda bulunurlar. Lif içeriği ayrıca bağırsak düzenini ve sağlıklı dışkıları geliştirmeye yardımcı olur.
PAPAYA
Tatlı tropik meyve papaya, papain adı verilen bir sindirim enzimi içerir. Protein liflerinin parçalanmasına yardımcı olarak sindirim sürecinde yardımcı olur. Diyetinizde gerekli olmasa da protein sindirimine yardımcı olabilir. Papain ayrıca kabızlık ve şişkinlik gibi irritabl bağırsak sendromunun (IBS) semptomlarını da hafifletebilir. Gastrointestinal kapasiteleri nedeniyle sindirim takviyelerinde yaygın olarak ana enzim olarak kullanılır.
PANCAR
Pancar, iyi bir lif kaynağıdır. Bir fincan (136 gram) pancar 3.4 gram lif içerir. Lif, sindirimi atlar ve sağlıklı bağırsak bakterilerinizi beslediği kolonunuza yönelir; bu da sindirimi iyileştirir. Pancar yemenin birkaç popüler yolu arasında kavrulmuş, salatada karıştırılmış, salamura edilmiş veya bir smoothie'ye karıştırılmış hali yer alır.
LAHANA TURŞUSU
Lahana turşusu, laktik asitle fermente edilmiş kıyılmış lahanadan yapılır. Fermantasyon nedeniyle probiyotik içerir. Araştırmalar, yarım fincan (71 gram) lahana turşusu porsiyonunun, iyi bakterileri besleyerek bağırsağınıza yardımcı olan 28 farklı bakteri suşu içerebileceğini gösteriyor. Ek olarak, lahana turşusunun cömert enzim yardımı, besinleri daha küçük, daha kolay sindirilebilir moleküllere ayırır.
NANE
Mentha cinsinin bir parçası olan nane, dünyanın birçok yerinde yaygın olarak yetişir. Nane yağı, nane yapraklarında bulunan uçucu yağlardan yapılır ve sindirim problemlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Yağ, şişkinlik, mide rahatsızlığı ve bağırsak hareketi sorunları dahil olmak üzere IBS semptomlarını hafifletebilen mentol adı verilen bir bileşik içerir. Yağın, sindirim sisteminizin kasları üzerinde, sindirimi iyileştirebilecek rahatlatıcı bir etkisi olduğu görülüyor. Nane yağı, yiyeceklerin sindirim sisteminizdeki hareketini hızlandırarak hazımsızlığı da kolaylaştırabilir.