Tembel sanılıyorlar ama gerçek bambaşka! Yetişkinlerde DEHB’nin bilinmeyen etkileri

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞMAK İŞLERİ HAFİFLETEBİLİR

DEHB ile mücadele edebilmek adına yetişkinlere tavsiyelerde bulunan Klinik Psikolog Burçin Deniz, "Her şeyi akılda tutmaya çalışmanın oluşturduğu tükenmişlik hissini azaltmak için alarm, post-it ve akıllı telefonları rehber edinmek ve gözde büyüyen işleri minik parçalara bölerek erteleme davranışını aşmak rahatlatıcı bir adım olabilir. Yaşanan aksaklıkta kendini hırpalamak yerine 'Bu durumun getirdiği bir zorlukla karşı karşıyayım, şimdi ne yapabilirim?' gibi çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemek süreci yönetmeyi kolaylaştırabilir. İkili ilişkilerde ise yaşanan dalgınlıkları 'beni önemsemiyor' diye kişisel algılamak ve suçlayıcı dil kullanmak yerine, iki tarafın da süreci aşmak için birbirine destek olması ilişkileri güçlendirir. DEHB'li bireylerin duygu düzenleme güçlükleri nedeniyle ani ve fevri tepkiler verdiği, öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlarda durabilmesi ve ortamdan kısa bir süre uzaklaşarak sakinleşmesi ve ardından duygularını daha sağlıklı bir dille ifade etmeyi öğrenmesi çatışmaların önlenmesine yardımcı olabilir" diye konuştu.



DEHB'yi anlamanın yaşanan güçlüklerin görmezden gelmek olmadığını belirten Klinik Psikolog Burçin Deniz, "İlişkide her iki tarafın da ihtiyaçlarını ifade etmesi, sorumlulukları paylaşması ve çözüm sürecine aktif katılması önemlidir. Dürtüsel harcamaları kontrol etmek için internetten alışveriş yaparken sepeti onaylamadan önce 24 saat bekletmek, mağazalarda ise alışveriş kararından önce kısa bir mola vermek faydalı olabilir. Faturaları otomatik ödemeye bağlamak ve harcamaları bütçe planlayıcılarıyla takip etmek de finansal süreçlerin daha düzenli yönetilmesine yardımcı olabilir" açıklamasını yaptı. Bu tür davranışsal ve yöntemlerin psikoterapi sürecinde bireyin ihtiyaçlarına göre ele alındığını vurgulayan Klinik Psikolog Burçin Deniz, "Psikiyatrik değerlendirme ile psikoterapinin eş zamanlı yürütülmesinin yaşam kalitesini artırıcı etkisi görülmektedir" dedi.