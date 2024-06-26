Temizliyor sanıyoruz ama zehir saçıyor! Her mutfakta bulunan o malzeme...

1. MİKROFİBER BEZLER

Avantajları: Mikrofiber bezler, süper emici ve hızlı kuruyan özelliklere sahiptir. Bakteri ve mikropları tutma oranı daha düşüktür.

Nasıl Kullanılır: Mikrofiber bezleri bulaşıkları yıkamak, tezgahları temizlemek ve diğer mutfak yüzeylerini silmek için kullanabilirsiniz. Her kullanımdan sonra iyice durulayıp kurutmak ve düzenli olarak yıkamak önemlidir.

2. SİLİKON TEMİZLİK FIRÇALARI

Avantajları: Silikon fırçalar, geleneksel süngerlerin aksine bakteri barındırma olasılığı daha düşüktür ve kolayca temizlenebilir. Dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

Nasıl Kullanılır: Bulaşıkları yıkamak ve mutfak yüzeylerini temizlemek için kullanabilirsiniz. Kullanımdan sonra sabunlu suyla temizleyip kurulayın.