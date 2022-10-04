Terleme deyip geçmeyin! Bu koku önemli hastalığın habercisi

Yapılan bir anket sonucunda 10 kişiden dördünün sosyal olarak geri durmasına neden olan vücut kokusu, aslında önemli bir sorunun da göstergesi olabilir. Bu nedenle bazı ayrıntılara dikkat etmek, oldukça önemli olabilir.

Vücut kokusuna egzersiz veya sıcak hava gibi birçok şey neden olabilir - ancak aynı zamanda altta yatan bir sağlık durumuna da işaret edebilir. İşte terlemenizin bazı tıbbi nedenleri ve vücut kokusuna nasıl müdahale edilebileceğinin ayrıntıları…