Terleme deyip geçmeyin! Bu koku önemli hastalığın habercisi

Yapılan bir anket sonucunda 10 kişiden dördünün sosyal olarak geri durmasına neden olan vücut kokusu, aslında önemli bir sorunun da göstergesi olabilir. Bu nedenle bazı ayrıntılara dikkat etmek, oldukça önemli olabilir.
Vücut kokusuna egzersiz veya sıcak hava gibi birçok şey neden olabilir - ancak aynı zamanda altta yatan bir sağlık durumuna da işaret edebilir. İşte terlemenizin bazı tıbbi nedenleri ve vücut kokusuna nasıl müdahale edilebileceğinin ayrıntıları…
DİYABET
Bir kişinin hücreleri glikozdan enerjiden mahrum kaldığında, bunun yerine yağ yakmaya başlarlar. Bu yağ yakma işlemi, karaciğer tarafından üretilen bir asit türü olan keton adı verilen bir yan ürün oluşturur. Ketonlar, bir kişinin nefesiyle kokan asetona benzer bir koku üretme eğilimindedir.
KARACİĞER HASTALIĞI
Fetor hepatikus olarak bilinen ciddi bir karaciğer hastalığına sahip olmak, kişinin kötü kokmasına neden olabilir. Bu kokunun hem nefeste hem de kişinin idrarında belirgin olan tatlı ve küflü bir kokuya benzediği söylenir.
BÖBREK HASTALIĞI
Medical News Today, "Bazen vücut kokusu böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir, bu da böbreklerin hasar gördüğü ve kanı gerektiği gibi filtreleyemediği anlamına gelir" diyor. Böbrek hastalığı, idrardaki kimyasalların konsantre hale gelmesine ve amonyak benzeri bir kokuya neden olur.
Böbrek fonksiyon bozukluğu ayrıca idrarda yüksek bakteri ve protein seviyelerine neden olabilir ve bu da kötü amonyak kokusuna katkıda bulunur. Anormal vücut kokusu hakkında herhangi bir endişeniz varsa, doktorunuzla konuşun. Teri azaltmak için reçeteler, enjeksiyonlar önerebilir veya altta yatan sorunları belirleyebilirler.