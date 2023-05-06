Tıkanmış damarlara veda edeceksiniz! İşte tüm birikimi söküp atan o besin: Günde iki tane yetiyor

Egzersiz, kötü alışkanlıklardan uzak durmak her zaman en etkili yöntemler arasında yerini alıyor. Tüm bunların yanı sıra doğru beslenme de büyük önem taşıyor. Beslenme konusunda dikkat edeceğiniz birkaç nokta, kolesterol seviyelerinde beklenmedik değişim yaratabilir. İşte o değişimler…
ETİKETİ MUTLAKA OKUYUN
Yiyeceklerdeki doymuş yağ, kolesterol üzerinde büyük etkiler ortaya çıkarıyor. Yiyeceklerdeki doymuş yağın kolesterolümüz üzerinde büyük etkisi vardır, bu nedenle, 100 g'da 1,5 g'dan az doymuş yağ içeren yiyeceklerin doymuş yağ oranının düşük, 5 g'dan fazla doymuş yağ içeren yiyeceklerin ise yüksek olduğunu bilmek önemlidir. Kadınlar günde 20 gr'dan az, erkekler ise 30 gr'dan az doymuş yağ almalıdır.
DOĞRU YAĞ TÜRLERİNİ SEÇİN
Kızartma, kavurma veya soslama, doymuş yağlar yerine doymamış yağlar kullanmak kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü koruyan tekli doymamış maddeler açısından yüksek olduğu için genellikle en iyi seçenek olarak kabul edilir.
HER BİTKİ BAZLI DİYET İYİ DEĞİLDİR
Bitki bazı diyetler, doymuş yağ yönünden düşük olsa da örneğin; tereyağı yerine kullanılan hindistancevizi yağı da %87 doymuş yağdan oluşuyor. Bu nedenle tamamen bitkisel olması, tükettiğiniz besinin kolesterol açısından tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bu noktada mutlaka dikkat edilmesi gereken ayrıntılar mevcut.
PORSİYONLARI KONTROL EDİN
Fasulye, mercimek, bezelye ve nohut tüketimi, kolesterol seviyelerini kontrol etme konusunda daha etkili sonuçlar sunabilir. Günde 130 gram baklagil tüketiminin, altı hafta boyunca devam etmesi durumunda %5 düşüş sağlayabilir. Baklagillerde bulunan çözünür lif, sindirim sisteminde kolesterolün kana emilimini engelleyen bir jel yapısı oluşturabilir.
TAM TAHIL TÜKETİMİ
Kepekli tahıllar, daha fazla lif, vitamin, mineral ve antioksidan içermeleri sayesinde toplam ve LDL kolesterolün düşürdüğü görülüyor. Yulaf, arpa gibi besinler, kolesterol düşüren çözünür bir lif olan beta-glukan içerdikleri için kolesterol düzeylerinde iyileşme sağlar.
GÜNDE İKİ ELMA…
Çalışmalar elmanın kolesterol üzerinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, kolesterolü düşürmek için ilaç kadar etkili olabileceğini gösterdikleri elmanın, günde iki tane tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.
GÜNDE İKİ ELMA…
Çalışmalar elmanın kolesterol üzerinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, kolesterolü düşürmek için ilaç kadar etkili olabileceğini gösterdikleri elmanın, günde iki tane tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.