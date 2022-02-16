Tıpta dönüm noktası: Bu tedavi AIDS hastalığını bitirebilir! “Tamamen iyileşen üçüncü hasta”

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Denver, Colorado’da Amerikalı araştırmacılar, Salı günü yaptığı açıklamada, bilim insanlarının yeni bir kök hücre nakli yöntemi kullanarak HIV virüsünün tamamen tedavi ettiği bildirildi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 16.02.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022 13:41

New York Times'a göre, kemik iliği nakillerinde sıklıkla kullanılan yetişkin kök hücrelerden daha kolay elde edilen göbek kordon kanının kullanıldığı yeni bir yöntemle tedavi edildi. Göbek kordonu kök hücrelerinin, alıcıyla kemik iliği hücreleri gibi eşleşme oluşturmasına gerek yoktu. Tedaviye katılan doktorlardan biri olan Dr Koen van Besien, "ABD'de bu prosedürden yararlanabilecek yılda yaklaşık 50 hasta olduğunu tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca; "Kısmen uyumlu göbek kordon kanı greftlerini kullanmak, bu tür hastalar için uygun donör bulma olasılığını büyük ölçüde artırıyor" diyerek uygulanan tedavinin sonuç alma ihtimalinin daha da artırdığını ortaya koydu.

"HEM AIDS HEM DE LÖSEMİ TEŞHİSİ KONMUŞTU" 2013 yılında HIV teşhisi konan farklı ırklardan olan melez kadına, dört yıl sonra lösemi teşhisi de kondu. Haplo-kord nakli olarak bilinen bir prosedürde, kanserini tedavi etmesi için kısmen uyumlu bir donörden göbek kordon kanı verildi. Yakın bir akrabası da nakil sırasında bağışıklık sistemini güçlendirmek için ona kan verdi. Bu işlemde, hastaya göbek bağı kanı nakli yapıldıktan sonra, onlara ilave yetişkin kök hücreler verilir. Kök hücreler hızla büyür, ancak sonunda yerini kordon kanı hücreleri alır. Göbek kordonundan alınan kök hücreler, yetişkin kök hücrelere göre daha kolay adapte olabilse de, yetişkinlerde etkili kanser tedavisi olarak hizmet edecek kadar verim sağlamaz. Sonuç olarak, haplo-kord nakillerinde, ilave kök hücre nakli, kordon kanı hücrelerinin kıtlığını gidermeye yardımcı olur. Araştırmacılardan Van Besien , "Yetişkin donör hücrelerin rolü, erken aşılama sürecini hızlandırmak ve nakli daha kolay ve daha güvenli hale getirmektir" açıklamasında bulundu.