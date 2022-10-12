Tırnağınızda bu değişimi görüyorsanız hemen doktora gidin! Bu hastalığın habercisi olabilir

Tırnak batması, sıklıkla görülen ve basit sanılan sorunlardan biri. Fakat altında yatan birkaç sebep; aslında sağlığınız hakkında önemli işaretler veriyor olabilir. Ayrıca nasıl engelleneceğine dair ipuçları, bu sorunla karşılaşma olasılığınızı da büyük oranda düşürüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2022 08:34 PAYLAŞ ABONE OL

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Tırnak batması, tırnağını köşe ya da kenarlarının etin yumuşak bölümüne battığı, yaygın olarak her cins ve yaş grubunda görülebilen bir problemdir. Sık sık görülen belirtileri şu şekildedir; * Tırnak çevresinde bulunan dokuda akıntı ve ısının artması

* Tırnak etrafında şişme meydana gelmesi

* Tırnak etrafında kızarıklık

* Tırnak yatağında hassasiyet Batık tırnak sadece yetişkinlerde değil bebeklerde de görülebilir. Bu çok acı verici olabileceği için daha fazla dikkat edilmelidir. Yukarıda bulunan belirtilere ek olarak oraya baskı uygulandığında bebeğin ağlaması, ayakkabılarını birden sevmemeye başlaması, topallaması ya da yürürken ağrıması da bunu gösterebilir.

BATIK TIRNAK NASIL OLUR? Batık tırnak genellikle baş parmakta meydana gelmektedir. Ancak sadece bununla sınırlı olmadan diğer parmaklarda da görülebilir. Görüntü olarak tırnak köşe ya da kenarlarının yumuşak ete battığı bir görünüm oluşturur. Genellikle kendiliğinden düzelen bir durum olsa da bazı durumlarda hastaneye gitmek gerekebilir. Özellikle şu gibi durumlarda doktora gidilmesi gerekir; * Ayaklara kan akışının zayıf olasına bağlı şeker hastalığı

* Tırnak yatağında irin ya da yayılma eğilimi gösteren kızarıklık

* Ciddi ağrı ve rahatsızlık hisleri Tırnak batması tedavisi hakkında hekimler muayene yaptıktan sonra doğru bir tedavi planını kişilere özel bir şekilde oluşturacaktır.