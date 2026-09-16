Tırnağınızdaki bu değişime dikkat! Bir kez ortaya çıkınca yayılıyor...

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uz. Dr. Hasan Tak, tırnak mantarı ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Tıp dilinde "onikomikoz" olarak adlandırılan tırnak mantarının dermatofitler, mayalar veya küf mantarlarının tırnak dokusuna yerleşmesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Tak, enfeksiyonun en sık ayak tırnaklarında görüldüğünü ancak el tırnaklarını da etkileyebildiğini belirtti.



"SARARMA VE KALINLAŞMA TIRNAK MANTARININ BELİRTİSİ OLABİLİR"

Tırnakta sararma, beyazlaşma veya kahverengileşme, kalınlaşma, yüzeyde pürüzlenme, kırılma ve parçalanmanın tırnak mantarını düşündürebileceğini kaydeden Tak, tırnağın yatağından ayrılması, kötü koku ve ileri vakalarda ağrının da görülebileceğini söyledi.

Ortak kullanılan havuz ve spor salonları, ayakların uzun süre nemli kalması, dar ve havasız ayakkabılar ile aşırı terlemenin risk faktörleri arasında bulunduğunu belirten Tak, diyabet, dolaşım bozuklukları, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve ileri yaşın da tırnak mantarı riskini artırabileceğini ifade etti.





"KENDİLİĞİNDEN DÜZELMESİ BEKLENMEMELİ"

Tırnak mantarının genellikle kendiliğinden geçmediğine dikkat çeken Tak, "Tedavi edilmediğinde yıllarca devam edebilir ve diğer tırnaklara yayılabilir" dedi. Tedavinin enfeksiyonun yaygınlığı ve şiddetine göre belirlendiğini aktaran Tak, hafif ve erken dönemdeki vakalarda mantar önleyici oje ve solüsyonların kullanılabileceğini söyledi. Bu uygulamaların sistemik yan etki riskinin düşük olduğunu ancak tedavinin uzun sürebildiğini ve ileri vakalarda tek başına yeterli olmayabileceğini belirtti.



Orta ve ileri derecedeki enfeksiyonlarda ağızdan kullanılan mantar ilaçlarının daha etkili olabileceğini kaydeden Tak, tedavi süresinin el tırnaklarında genellikle 6 hafta, ayak tırnaklarında ise 3 ay veya daha uzun olabileceğini belirterek, bu ilaçların doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguladı.



LAZER TEDAVİSİ DESTEKLEYİCİ OLARAK UYGULANABİLİYOR

Bazı hastalarda lazer tedavisinin destekleyici olarak uygulanabileceğini ifade eden Tak, lazer uygulamalarının mantar yükünü azaltmaya yardımcı olabileceğini ancak her vakada tek başına yeterli olmayabileceğini söyledi. Kalınlaşmış mantarlı tırnakların profesyonel olarak temizlenmesi ve inceltilmesinin de tedavinin etkinliğini artırabileceğini belirtti.



SAĞLIKLI TIRNAĞIN ÇIKMASI 18 AYA KADAR SÜREBİLİYOR

Tedavi başarılı olsa dahi yeni ve sağlıklı tırnağın çıkmasının zaman aldığına dikkat çeken Tak, el tırnaklarında bu sürenin yaklaşık 4-6 ay, ayak tırnaklarında ise 9-18 ay arasında değişebileceğini belirtti. Tedavi sürecinde ayakların kuru tutulması, çorapların günlük değiştirilmesi, pamuklu çorapların tercih edilmesi ve ayakkabıların düzenli havalandırılması gerektiğini aktaran Tak, ortak alanlarda terlik kullanılmasını, tırnak makası ve bakım malzemelerinin ise başkalarıyla paylaşılmamasını önerdi.





"TIRNAK MANTARI TEKRARLAYABİLİR"

Risk faktörlerinin devam etmesi halinde tırnak mantarının tekrarlayabileceğini belirten Tak, ayak hijyenine dikkat edilmesi, ayakkabıların düzenli değiştirilmesi, spor salonu ve havuzlarda koruyucu terlik kullanılması ve eşlik eden ayak mantarının da tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tırnakta renk değişikliği, kalınlaşma veya şekil bozukluğu gelişmesi, birden fazla tırnağın etkilenmesi ve evde uygulanan yöntemlere rağmen düzelme görülmemesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Tak, diyabet hastalarının da uzman değerlendirmesi almasının önemli olduğunu söyledi.



Tak, "Tırnak mantarı, erken dönemde tanındığında daha kolay tedavi edilebilen bir enfeksiyondur. Kendiliğinden geçmesi beklenmez ve uygun tedavi uygulanmadığında yayılabilir. Doğru tanı, düzenli tedavi ve hijyen önlemleri ile çoğu hastada başarılı sonuçlar elde edilebilir" ifadelerini kullandı.