Tırnaklarınızdaki renk değişimine dikkat! Eğer bu lekeler varsa kolesterolün en büyük işareti...

Kolesterol, diyabet gibi rahatsızlıkların genellikle ilerleyene kadar fark edilmediği düşünülmese de aslında bazı ufak değişimler, önemli değişimlerin habercisi olabiliyor. Bunlardan biri olan soluk tırnaklar da tansiyon hastalığının önemli işaretlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilal Boztosun ise bu süreçte tırnaklarınızdaki değişim ve kolesterol hastalığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:34

Yüksek kolesterol atardamarları daralttığında veya tıkadığında, tırnaklar da dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerine giden kan akışını sınırlayarak tırnak altlarında koyu çizgiler bırakabilir Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilal Boztosun, yüksek kolesterol nedenleri ve belirtileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Boztosun, yüksek kolesterolun atardamarları daralttığında veya tıkadığında, tırnaklar da dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerine giden kan akışını sınırladığını belirterek, "Bu, tırnaklarınızın altlarında koyu çizgiler bırakabilir. Deride ksantom adı verilen yumuşak, sarımsı büyümeler veya lezyonlar, yüksek kolesterol seviyelerine işaret edebilir." ifadelerini kullandı.

"ZAYIF KİŞİLER DE YÜKSEK KOLESTEROL HASTASI OLABİLİR" Yüksek kolesterol risk faktörleri arasında başta obezitenin geldiğini aktararan Boztosun, "Bu normal kiloya sahip kişilerde rastlanmayacak anlamına gelmiyor. Zayıf kişilerde yüksek kolesterol hastası olabilir. Yeterli fiziksel aktiviteye sahip değilseniz, tütün ürünleri ve fast food gıdalarda bulunanlar gibi çok fazla doymuş ve trans yağ tüketiyorsanız bunlar yüksek kolesterole zemin hazırlar. Ayrıca ailede yüksek kolesterol öyküsü varsa diyabet, böbrek hastalığı veya tiroid beziniz az çalışıyorsa, her yaştan, cinsiyetten ve etnik kökenden insan yüksek kolesterole sahip olabilir." değerlendirmesinde bulundu. "AYAKLARDA UYUŞMA VE KRAMP GÖRÜLEBİLİR" Boztosun, bacak ve ayaklardaki uyuşukluk hissinin yüksek kolesterole dair bir bulgu olabileceğinin altını çizerek, "Bacak atardamarlarınız tıkandığında yeterli ve gerekli miktarda oksijenden zengin kan alt kısmına ulaşmaz. Bacağınızı ağır ve yorgun hissedebilirsiniz. Kolesterol düzeyi yüksek olan çoğu insan, bacaklarda yanma ağrısından şikayet eder.