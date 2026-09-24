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Tiroid kanseri çoğu zaman belirti vermiyor! Boyunda ortaya çıkan bu işarete dikkat

Tiroid kanseri çoğu zaman belirgin bir şikayete yol açmadan ilerleyebiliyor. Bu nedenle boynun ön veya yan tarafında fark edilen yeni bir kitle, giderek büyüyen bir nodül ya da kalıcı ses değişikliği gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Özellikle ailede tiroid kanseri öyküsü bulunan kişilerin ise risklerini hekim değerlendirmesiyle takip ettirmesi önem taşıyor.

İHA Giriş Tarihi: 24.09.2026 12:25 PAYLAŞ ABONE OL

Tiroidin vücudun en önemli endokrin organlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Yabanoğlu, "Tiroid bezi, T3 ve T4 olarak adlandırdığımız iki temel hormonun üretimini gerçekleştiriyor. Bu hormonlar vücudun metabolik faaliyetlerinin düzenlenmesinde çok önemli rol oynuyor. Solunumdan beslenmeye, çocukluk dönemindeki büyüme ve gelişmeden gebelik sürecine kadar yaşamın pek çok döneminde tiroid hormonlarının etkisini görüyoruz" dedi.



GÖRÜLME SIKLIĞINDA BELİRGİN ARTIŞ VAR

Tiroid kanserlerinin son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada daha sık tanı aldığını belirten Yabanoğlu, genetik yatkınlık ve radyasyon öyküsünün hastalık açısından bilinen önemli risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Yabanoğlu, "Özellikle son 30 yıllık dönemde tiroid kanseri görülme sıklığında belirgin bir artış söz konusu. Hastalığın gelişiminde üzerinde en fazla durulan faktörlerden biri genetik yatkınlıktır. Özellikle birinci derece yakınlarında tiroid kanseri öyküsü bulunan kişilerde risk açısından daha dikkatli olunması gerekir. Bir diğer önemli faktör ise özellikle çocukluk ve gençlik döneminde baş-boyun bölgesinin radyasyona maruz kalmış olmasıdır" diye konuştu.