Tiroit nodülleri kanser belirtisi mi? Uzman doktor açıkladı: "%3'ü..."

Vücut dengesi için oldukça önemli hormonları salgılayan tiroitler kelebek şekillerinde olup boyun bölgesinde bulunurlar. Ancak bu bölgede nodüllerin oluşması toplumda çok sık görülen bir durumdur. Peki bu nodüller kanser belirtisi midir? Prof. Dr. Emre Bozkırlı'nın açıklamalarını sizin için derledik.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Bozkırlı, toplumda sık rastlanan tiroid nodüllerinin genellikle tesadüfen tespit edildiğine dikkat çekerek, bu nodüllerin çoğunun iyi huylu olduğunu ve ilaçsız takip edildiğini, yüzde 3'ünün ise zaman içinde tiroid kanserine dönebileceğini söyledi.Normalde tiroid bezinin iç dokusunun homojen olduğunu belirten Prof. Dr. Bozkırlı, etrafındaki tiroid dokusundan farklı yapıda ve radyolojik olarak etrafından ayırt edilebilen kitlelere "nodül" adı verildiğini söyledi.

Bu kitlelerin toplumda görülme sıklığının elle muayenede yüzde 3 ila 7 olarak tespit edilse de, başta ultrasonografi olmak üzere radyolojik yöntemler kullanıldığında bu oranın yüzde 35-45'e çıktığına dikkat çekti. Tiroid nodülü olan kişilerin genellikle boyunda şişlik şikayetiyle doktora başvurduğunu ancak başka hastalıklar için yapılan ultrasonografi, tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik incelemeler sırasında tesadüfen tespit edildiğini dile getirdi.