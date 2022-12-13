Tomografi Kaç Dakika Sürer? İlaçsız, İlaçlı Bilgisayarlı Tomografi (BT) Çekimi En Fazla Ne Kadar Sürer?

Tomografi kaç dakika sürer olacağı, vücutta taranacak bölgelere bağlıdır. Bölgelerin büyüklüğü ve küçüklüğü süreyi etkilemektedir. Örneğin Beyin tomografi ne kadar sürer hakkında en fazla on dakika verilir. Fakat İlaçlı tomografi ne kadar sürer için daha fazla süreye ihtiyaç duyulabilir. En uzun tomografi kaç dakika olduğu ele alınırsa, yarım saat kadar bir zaman sürecektir. Günümüzde bu tür işlemler daha teknolojik aletlerle yapılmaktadır. Bilgisayarlı tomografi ne kadar sürer bu işi hızlandırmıştır. Genel çerçevede Tomografi BT ne kadar sürer için belirli bir süre vardır.

Tomografi Kaç Dakika Sürer?

Tomografi işlemi sağlıkta sıkla kullanılan, sıkıntıların nerede hangi derecede olduğunu bulmaya yarayan bir işlemdir. Vücuttaki her bölgenin tomografisi çekilir. Tomografinin çekilmesi demek istenilen bölgenin taranması demektir. Taranma işlemi ise birtakım röntgen ışınlarıyla gerçekleşmektedir. Tomografi işleminin ne kadar sürdüğüyle alakalı genel geçer bir süre aralığı vardır. En az bir dakika en fazla yarım saat gibi bir süre söylenebilir. Fakat tomografinin kaç dakika sürdüğü işlem yapılan yüzeyin büyüklüğü ve küçüklüğüyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla taranan yüzey büyük ise işlem uzun sürebilir. Taranan bölge küçük ise işlem kısa sürebilir. Bu nedenle net bir süre verilemez.

İlaçlı Tomografi Ne Kadar Sürer?

Tomografinin genel amacı, vücuttaki belirli bir bölgenin görüntüsüne ulaşmaktır. İstenilen bölgenin görüntüsüne ulaşmak sağlık açısından çok önemlidir. Eğer vücutta rahatsızlık varsa erken teşhis etmek önemlidir ve tomografi bunu sağlayan bir işlemdir. İlaçlı tomografide taranacak bölgenin daha kapsamlı taranmasını sağlar. İlaçlı tomografi için verilen süre genel olarak 20 ve 30 dakika arasındadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Ne Kadar Sürer?

Teknolojinin sağlık alanına yansıması ve nüfus etmesi daha etkin, sonuç odaklı bir sağlık sektörünü doğurmuştur. Hastanelerde her sağlık alanında bilgisayarların varlığı, yapılacak işlemler için çok faydalı olmuştur. Faydalarından biri de yapılacak işlemlerin daha hızlı ve erişebilir olmasıdır. Vücuttaki alanların görüntüsüne ulaşmak da teknolojinin sağlık alanına nüfus etmesinin bir sonucudur. Bu tür işlemlerin belir bir süresi vardır. Bilgisayarlı tomografi (BT) süresi için öncelikle taranan bölgenin büyük mü ya da küçük mü olduğunu değerlendirmek gerek. Çünkü taranan bölge ve bilgisayarlı tomografi süresi birbirini etkilemektedir. Bölgenin boyutu süreyi etkilese de en az birkaç dakika en fazla yarım saat sürmektedir.