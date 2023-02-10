Travma sonrası stres bozukluğu belirtisi! Yıllar sonra bile ortaya çıkabiliyor...

Türkiye coğrafi konumu ile dünyanın en önemli deprem kuşağında yer alan ülkeler arasında bulunuyor. Bu gerçek zaman zaman yaşanan şiddetli sarsıntılarla kendini acı bir şekilde hatırlatıyor. Travmatik ve hayati risk yaratan bir depremin ortasında kalan insanlarda ise geçici ya da kalıcı psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. En sık görülen rahatsızlıkları ise akut ve travma sonrası stres bozukluğu oluşturuyor. Kabuslar, yabancılaşma, depremi hatırlatan mekân ve yerlerden kaçınma gibi sorunlarla kendini gösteren bu rahatsızlıklar tedavi edilmezse kalıcı hale gelebiliyor.
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) hemen hemen herkes tarafından bilinen yaygın psikolojik problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere travmatik bir olay yaşamış olan her bireyde travma sonrasında tepkiler gelişebilir. Ancak travmatik olaylara karşı verilen bu tepkiler genellikle kısa süre içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Kişinin verdiği bu tepkilerin çok daha uzun sürmesi halinde travma sonrası stres bozukluğu durumundan şüphelenilebilir. Ancak bu psikolojik problem tedavi edilebilir bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Bunun için ise elbette uzman bir hekime danışmak şarttır.
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedir?
Travma sonrası stres bozukluğu, kişiyi dehşet içerisinde bırakan ya da aşırı derecede korkutan, çoğunlukla çaresizlik duygusu hissettiren ve beklenmeyen bir anda aniden gerçekleşen olayların akabinde ortaya çıkan ruhsal travma durumu olarak tanımlanabilmektedir. Elbette herkesin hayatı boyunca korktuğu ya da üzüldüğü pek çok olay yaşaması muhtemeldir ve bilindiği üzere yaşanan her korkutucu ya da üzücü olay kişilerde bir ruhsal travma yaratmamaktadır. Ruhsal travma sebepleri çoğunlukla kişinin kendisinin ya da sevdiklerinin hayatlarını tehlikeye atan durumların gerçekleşmesi olmaktadır.
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?
Travma sonrası stres bozukluğu nedenleri arasında pek çok faktör sayılabilir. Bu sebepler kişiden kişiye de değişkenlik gösterebilir. Yani her durum herkes için bir ruhsal travma yaratır demek yanlış olacaktır. Ancak travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde bu duruma yol açan ana sebebin olayın aniden gerçekleşmesi ve kendisi ya da yakınlarından birinin hayatını tehlikeye atması olarak bilinmektedir.
gibi durumlar travma sonra stres bozukluğunu ortaya çıkaran yaygın sebepler arasında bilinmektedir. Tüm bu durumların yaşanması dahilinde bireyde travma sonrası stres bozukluğunun ortaya çıkıp çıkmaması aynı zamanda bireyin depresyon ya da psikolojik rahatsızlık geçmişi, kalıtsal psikolojik rahatsızlık ihtimalleri, kişinin karakter özellikleri gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir.
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri genellikle yaşanan olaydan kısa süre sonra başlasa da unutulmamalıdır ki kimi zaman bu belirtiler olayın yaşanmasından yıllar sonra da ortaya çıkabilmektedir. TSSB söz konusu olduğunda yaygın olarak depresyon durumunun yaşandığı bilinmektedir. Özellikle kişinin daha önceden depresyon öyküsü varsa yaşadığı dehşet verici ve çaresizlik hissi yaşatan ani olaylar karşısında tekrar depresyonun gelişmesi muhtemeldir. Travma sonrası depresyon gelişmesi daha önce kişinin depresyon geçirilip geçirilmemesi ile ilişkili değildir. Bu durumda yaşanan depresyon belirtileri aşağıdaki gibi olabilmektedir: