Travma sonrası stres bozukluğu belirtisi! Yıllar sonra bile ortaya çıkabiliyor...

Türkiye'nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Buna karşın yakın zamanda yaşanan Kahramanmaraş depremleri hepimizi derinden etkiledi ve sarstı. Depremin belki de görünmeyen etkilerinin başında ise travma sonrası stres bozukluğu geliyor. Bu durumu yaşayan bireylerin ruhsal olarak destek alması ise büyük önem taşıyor. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:38 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye coğrafi konumu ile dünyanın en önemli deprem kuşağında yer alan ülkeler arasında bulunuyor. Bu gerçek zaman zaman yaşanan şiddetli sarsıntılarla kendini acı bir şekilde hatırlatıyor. Travmatik ve hayati risk yaratan bir depremin ortasında kalan insanlarda ise geçici ya da kalıcı psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. En sık görülen rahatsızlıkları ise akut ve travma sonrası stres bozukluğu oluşturuyor. Kabuslar, yabancılaşma, depremi hatırlatan mekân ve yerlerden kaçınma gibi sorunlarla kendini gösteren bu rahatsızlıklar tedavi edilmezse kalıcı hale gelebiliyor.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) hemen hemen herkes tarafından bilinen yaygın psikolojik problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere travmatik bir olay yaşamış olan her bireyde travma sonrasında tepkiler gelişebilir. Ancak travmatik olaylara karşı verilen bu tepkiler genellikle kısa süre içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Kişinin verdiği bu tepkilerin çok daha uzun sürmesi halinde travma sonrası stres bozukluğu durumundan şüphelenilebilir. Ancak bu psikolojik problem tedavi edilebilir bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Bunun için ise elbette uzman bir hekime danışmak şarttır.