Tüm hücreleri baştan sona yeniliyor! Karaciğerleri toksinlerden arındırmanın anahtarı...

Ayrıca pıhtılaşma faktörleri gibi proteinler yapar ve sağlıklı kan şekeri seviyelerini korur. İnce bağırsaktaki yağları sindirmemize ve emmemize yardımcı olmak için gerekli olan safrayı üretir.

Karaciğer vücudumuzun metabolik güç merkezi olarak adlandırılabilir. Yediğiniz her şey bu kapıdan geçer. Yiyecek gibi iyi şeyler, enerji ve besinlere bölünür, daha sonra vücutta dağıtılır veya daha sonra kullanılmak üzere depolanır. Toksinler gibi kötü şeyler, tuvalet yoluyla atılmak üzere kandan süzülür.

Karaciğer, yaşamı sürdüren yüzlerce işlevden sorumludur, bu nedenle ona iyi bakmak gerçekten önemlidir.

BİR BESİNİN KARACİĞERE İYİ GELMESİNİN NEDENİ NEDİR?

Özellikle iltihap önleyici veya antioksidan özelliği olan besinler karaciğer için faydalıdır. Lif içeriği yüksek olan ve sağlıklı bir kiloda kalmanızı teşvik eden yiyecekler de karaciğere yardımcı olur.

Fruktoz mısır şurubu içeren yüksek oranda işlenmiş gıdalar, karaciğer hücrelerinin sağlıksız lipitler (yağ) yapmasına neden olduklarından karaciğer için kötüdür. Bu yağ biriktikçe karaciğer hasarına ve iltihaplanmasına neden olabilir. Temel olarak, yediğiniz yiyecek ne kadar az işlenmiş ve katkısızsa karaciğeriniz için o kadar iyidir.