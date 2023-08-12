Tüm vitamin depolarını aynı anda dolduruyor! Ne B vitamini eksikliği kalıyor ne de D: Takviyeleri bıraktıran süper besin

Hayvansal gıdalar arasında sevilerek tüketilen ciğer; doğru şekilde tüketildiğinde oldukça zengin bir besin alımı sağlar. B12 vitamini, A vitamini, demir, folat ve bakır gibi temel besinler açısından zengindir.

B12 vitamini alımı, birçok insanda eksik olduğu için özellikle önemlidir. Hücre, beyin ve sinir sistemi sağlığında çok önemli bir rol oynar. Dana ciğeri yüksek miktarda B12 vitamini, A vitamini ve bakır içerir. 100 gramında;

B12 Vitamini: Günlük ihtiyacınızın %1200'ü

A Vitamini: Günlük ihtiyacınızın %600-700'ü

Bakır: Günlük ihtiyacınızın %600-700'ünü karşılayabilir.

Bununla birlikte, besin toksisitesi riskiyle karşı karşıya kalabileceğiniz için, haftada bir veya iki defadan fazla ciğer yememeniz daha sağlıklı bir seçenktir.